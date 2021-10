Alegría apuesta por la "era digital" con nuevos métodos educativos más "flexibles" y "sin dejar a nadie atrás"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, reiteró este martes el compromiso del Gobierno a adaptarse a la "era digital" mediante la adopción de nuevos métodos pedagógicos más "flexibles" y la ampliación de las competencias digitales, tanto en el alumnado como en el profesorado. Lo hará, según aseguró, "sin dejar a nadie atrás" y centrándose en reducir la desigualdad en el acceso a la educación.

"El modelo de enseñanza basado en acumulación de conceptos ya no es suficiente. Ahora lo que realmente cuenta es la capacidad de aplicar los conocimientos", aseveró la ministra durante su intervención en la conferencia mundial sobre educación, tecnología e Innovación, 'Enlighted 2021 Hybrid Edition', organizada por Fundación Telefónica, IE University y South Summit.

Según destacó Alegría, la sociedad y los empleos son cada vez más dinámicos y la sociedad en general avanza hacia la "revolución tecnológica" que ha colocado al conocimiento científico y tecnológico como el "principal motor social y económico".

Por ello, recalcó la importancia de "mejorar" ciertos asuntos e ir alcanzando las metas que se ha propuesto su departamento: formación digital del profesorado, alcanzar la equidad, extraer "lecciones aprendidas" de la pandemia o averiguar cómo va a ser el futuro profesional. "La pandemia planteó un reto formidable para el que no estábamos preparados"

Aprender de las "lecciones" de la pandemia

Una de las cuestiones a reflexionar, afirmó la ministra, es la manera en la que se va a gestionar ese "vendaval de innovación", de forma que el resultado final sea positivo para toda la sociedad. "La pandemia de la covid planteó a los sistemas educativos de todo el mundo un reto formidable para el que no estábamos suficientemente preparados", asumió Alegría.

Reconociendo la "encomiable" respuesta de toda la comunidad educativa a esa situación, Alegría señaló que el resultado no fue "tan brillante" a pesar del esfuerzo "descomunal". "Lo sucedido nos ha enseñado que la digitalización no constituía solo en tener buena conectividad y suficientes dispositivos. Necesitamos aumentar competencias digitales del profesorado y estudiantes, y cambiar metodologías pedagógicas", declaró, señalando que este era un proceso que ya estaba "en marcha", pero que se ha acelerado por la crisis sanitaria.

"La lección más importante es que nada puede sustituir a la presencialidad"

Según explicó la titular de Educación durante el acto, desde el curso 2020-21 se están centrando a "superar las carencias detectadas durante la pandemia" y preparar a los centros para afrontar "los retos y oportunidades de la era digital. Lo están haciendo, "sobre todo" a los fondos europeos de recuperación, que destinan unos 7.300 millones de euros a educación y al desarrollo de las capacidades digitales, de los cuales unos 1.500 millones van directamente a la digitalización del sistema educativo.

Con todo, incidió: "Más allá del éxito en esa adaptación, la lección más importante es que nada puede sustituir a la presencialidad, al menos en las primeras etapas educativas".

Garantizar la equidad y "no dar la espalda" a nadie

"Hoy sabemos que la digitalización no conduce espontáneamente a una sociedad más justa y equilibrada", lamentó la ministra, apuntando que la falta de equidad "se agudiza" en el sistema educativo con la educación online.

Propuso así apostar por una educación "más flexible" que permita "compensar" las limitaciones que tienen sobre todo las escuelas en el mundo rural. "Debemos estar alerta para que ese proceso (de digitalización) sirva realmente para reducir la desigualdad en el acceso a la educación, y no al contrario", advirtió.

🔴Trabajamos para mejorar las competencias digitales de docentes y alumnado. La digitalización es algo más que contar con dispositivos y conectividad. Debemos garantizar la equidad.



Así, reconociendo que las responsables de "acelerar" esa adopción digital son las administraciones públicas competentes, la ministra de Educación y Formación Profesional concluyó poniendo en relieve la importancia de hacerlo de una forma responsable y consciente: "No deberíamos dar la espalda a que hay cambios sociales que necesitan tiempo, que no admiten atajos, y a que no podemos permitir dejar a nadie atrás".