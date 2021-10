València plora la mort de Concha Márquez Piquer, qui va cedir la majoria de fons del Museu Concha Piquer

En nom de tots els valencians, la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, recorda els vincles de l'artista amb la ciutat: "L'Ajuntament deu molt a la persona de Concha Márquez, ja que la major part dels fons que custodia el Museu que porta el nom de la seua mare van ser cedits per ella de forma indefinida"".

L'única filla de la cantant de cobla va morir aquest dilluns als 75 anys després de no superar la infecció pulmonar per la qual portava setmanes ingressada. Nascuda a Buenos Aires, era filla del torero Antonio Márquez i de la famosa cançonetista. Des de molt jove va decidir seguir els passos artístics de la seua mare al món de la cançó, sent amadrinada per la llavors primera dama argentina Eva Perón.