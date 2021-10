L'Ajuntament de València reforçarà la UCOS de Policia Local i agilitzarà les sancions per a frenar el botelló

A més, s'ha optat per fer un "seguiment setmanal" amb la Policia Local per a conéixer l'evolució del botelló i l'efectivitat de les mesures per a combatre'l. El consistori no descarta aplicar en Benimaclet mesures com les implantades en altres zones, entre elles el tancat d'espais, per a frenar aquesta pràctica però ha precisat que eixa no és una decisió política sinó tècnica.

Així ho han indicat aquest dimarts l'alcalde, Joan Ribó, i l'edil de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, després de reunir-se amb comandaments de la Policia Local per a plantejar "solucions" davant "un problema que preocupa".

"Sabem que no és un tema que passa només a València però això no arregla la situació ni facilita dormir a les persones. Reivindiquem el dret a descansar i no podem estar impassibles davant les manifestacions que hem vist a Benimaclet, a la plaça d'Hondures i al Cedre", ha exposat el primer edil.

Ribó ha dit que a més d'ampliar les UCOS es pretén treballar "en dos nivells": la prevenció i la contenció. Sobre el primer, ha detallat que la intenció és que la policia estiga als llocs de botelló abans de l'arribada de gent, mentre que sobre el segon, ha asseverat que és "fonamental" que es puga "delimitar i limitar" per a, "si pot ser, eliminar al màxim" eixa pràctica.

"Hem quedat amb la policia que farem un seguiment setmanal", ha agregat l'alcalde, que ha anunciat la creació de l'esmentada comissió municipal "perquè les sancions que es produïsquen s'agilitzen al màxim i la gent sàpia que si un centre, un bar o una persona és sancionada eixa sanció s'executarà el més ràpid possible".

Referent a açò, ha agregat que s'han abordat "solucions també perquè les persones que no són de nacionalitat espanyola puguen ser sancionades" i s'ha referit així "als Erasmus". "Pensem que també formen part a voltes d'aquests mecanismes" relacionats amb el botelló, ha declarat Ribó, que ha assenyalat que s'estudiarà eixa opció i les mesures que es puguen arbitrar per a açò.

"Ens preocupa aquest tema. València és la capital d'Espanya amb més Erasmus. Som conscients que una part d'aquestes persones estan en aquests temes -de botelló-. Volem evitar-ho, igual que amb persones de qualsevol nacionalitat. Que estiga molt clar que les sancions que els puguem posar arribaran a les cases dels seus pares", ha exposat.

"Aquesta és una ciutat que es diverteix, que sap viure, però que també ha de saber deixar dormir. Demanem a tots els que estan practicant botelló que siguen responsables. Anem a prendre totes les mesures necessàries perquè es respecte el dret a dormir i a descansar", ha insistit l'alcalde.

"Els qui participen en un botelló han de saber que la policia pot sancionar-los. Disposem de lleis, no necessàriament per beure alcohol" sinó per "molestar a la ciutadania" amb les quals "anem a actuar", ha declarat. "L'advertiment és molt clar: la policia va a sancionar-los i l'aparell administratiu de l'Ajuntament treballarà amb la màxima rapidesa per a advertir-los prompte", ha plantejat.

El regidor de Protecció Ciutadana ha reiterat que les sancions es poden cursar a persones físiques o jurídiques, com a locals "que estan venent alcohol fora de l'horari, que té una terrassa com no toca o que no compleix el que diu l'ordenança municipal".

"La comissió serà un accelerador de les sancions. El règim sancionador de l'Ajuntament funciona molt bé, però ara funcionarà millor. No es quedarà cap sanció en un retard injustificat; totes aniran amb la major velocitat possible dins del que indica la norma", ha declarat Cano.

"GUERRA CAMPAL"

L'alcalde ha precisat que es busca "evitar que es concentre molta gent", amb prevenció i contenció, ha insistit. "El que no volem fer és convertir el botelló en una guerra campal entre policia i gent. Això és el que volem evitar. Ha passat en molts llocs d'Espanya, no volem arribar ací. Volem previndre i si hi ha una certa concentració, contindre-la", ha dit.

Aarón Cano ha coincidit amb Ribó en "no afrontar el botelló com si fóra una batalla" i ha advocat per abordar-ho com "un problema de convivència". "Hem d'actuar amb moderació i ponderació. No podem crear un problema més greu", ha afirmat, després del que ha descartat ser "exagerats en l'aplicació de recursos policials".

El regidor, que ha advocat també per "intensificar, si cap més, el treball de coordinació amb la Policia Nacional", ha assegurat que València té la seua "pròpia recepta" per a lluitar contra el botelló i ha afirmat que ningú té "una recepta màgica", alhora que ha valorat el treball que es realitza en la ciutat "per a minorar, reduir i, si podem, eliminar" eixe fenomen. Ha rebutjat aplicar mesures d'altres ciutats que han portat a convertir el botelló "en una cosa més complexa, amb altercats i problemes de seguretat ciutadana".

Cano ha considerat que a les places d'Hondures i el Cedre la situació està "millor" i ha indicat que les mesures aplicades, com el tancat, es traslladaran a Benimaclet, el nou focus. No obstant açò, ha assenyalat sobre el tancat que en aquest barri s'està "estudiant la idoneïtat" per tindre "una trama urbana molt diferent". Ha precisat que eixa és "una decisió tècnica i policial", no de l'alcalde o seua.

BOTELLÒDROM

Preguntat per si l'Ajuntament es planteja un botellòdrom, Ribó ha dit això no s'ha plantejat "perquè darrere del botelló hi ha un consum excessiu d'alcohol" que "des d'un punt de vista de salut en cap moment" el consistori pot "afavorir". "Seria la solució fàcil però no ens la hem plantejat", ha exposat.

Cano ha descartat que hi haja un efecte crida de joves d'altres punts d'Espanya per a participar en botellons de València i ha dit que no s'ha detectat "res" sobre aquest tema.