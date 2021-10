"Queja formal" de Guillena ante Salud por la supresión de la administración en dos consultorios

Para el alcalde de Guillena, el socialista Lorenzo Medina, se trata de una "nueva mala noticia para la atención primaria". "Todo el personal de refuerzo contratado por la pandemia finaliza su contrato y la Junta de Andalucía no sólo no aclara que pasará a partir del 1 de noviembre, sino que comunica en la mayoría de los casos que no prolongará sus contratos, como sucede con el personal administrativo que realiza sus labores en los consultorios de Las Pajanosas y Torre de la Reina".

Para Lorenzo Medina, "estos profesionales se antojan imprescindibles en consultorios con un sólo médico de familia y enfermero. La precariedad laboral volverá a llevar a muchos profesionales a elegir otros destinos, otras comunidades, haciéndolos irrecuperables en otros momentos y entonces se alegará falta de médicos y profesionales".

En la carta remitida se deja claro que a partir del 1 de noviembre "se volverá a sufrir un retroceso en la atención a los usuarios de estos consultorios, ya que la labor de este personal ha resultado y resulta fundamental para la organización y desarrollo de cada jornada, para la correcta atención de citas y para la descongestión de la labor de enfermería y el médico de familia".

Por todo lo expuesto, el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Guillena pide a las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía que reconsidere esta decisión y amplíe este servicio fundamental.