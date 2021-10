Rafa Lahuerta aborda la influència del pop a 'Noruega' en una taula redona aquest dimecres

La xarrada a l'Almudín s'emmarca en el cicle de taules redones coordinat i moderat per Rafa Cervera i dissenyat al voltant de com el pop s'ha convertit en un element d'influència per a alguns escriptors contemporanis.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha avançat que en aquesta pròxima cita "el públic podrà conéixer diversos aspectes de l'univers musical de l'autor, que moltes vegades i malgrat la seua importància no ixen a la llum, i que influencien i formen part de la gestació d'una obra".

Amb més de 10.000 exemplars venuts i amb sis edicions, 'Noruega' és tot un fenomen en la literatura escrita en valencià i "ja es pot considerar tota una obra de referència", ha destacat el Palau en un comunicat. El text té com coprotagonista una ciutat que ja quasi no existeix, la València dels anys 80 i 90.

Aquest és el segon llibre de Lahuerta, que va publicar el seu primer llibre, 'La balada del bar Torino', en 2016. Amb 'Noruega' ha guanyat el premi Lletraferit 2020.

Acompanyant l'escriptor estarà Toni Sabater, soci fundador de Llibres de la Drassana, editorial que ha publicat les obres de Lahuerta.

Sabater, habitual del diari digital Culturplaza i de la revista Lletraferit, de la qual és membre del Consell de Redacció, és també autor dels llibres 'Dies' (2013), 'Ciutat de campanars' (2016), 'Insistències en la llum' (2018) i 'Als peus de la lletra' (2021).

La pròxima cita d'aquest cicle serà el 27 d'octubre amb el músic i novel·lista Alberto Torres Blandina, qui xarrarà amb la periodista Almudena Ortuño de les influències musicals de 'Jávea' (Candaya), la seua octava novel·la.