PGE.-PP pedirá en el Pleno que los PGE "no maltraten" a la ciudad y recojan infraestructuras "imprescindibles"

En una rueda de prensa, el edil ha dicho sobre la primera que les gustaría "no tener que presentarla, porque eso significaría que Córdoba por una vez ha sido bien tratada" en las cuentas, "con mayor número de inversión que el año pasado desde el Gobierno socialista", pero "una vez más, lamentablemente, eso no ha sido así", ha reprochado.

En este sentido, Torrico ha expuesto que los PGE "reducen de manera considerable la inversión", con 141 millones de euros para la provincia, "que en parte son engañosos, porque la mayoría es para inversiones en materia ferroviaria que ya vienen comprometidas desde hace bastante tiempo", ha advertido.

En relación con el aeropuerto, ha manifestado que "la cifra es ridícula, con 337.000 euros de inversión, de los que 322.000 son para acciones de reposición", al tiempo que "vuelve a desaparecer lo que con el Gobierno del PP se incluyó, con una partida de 2,5 millones de euros del Ministerio de Hacienda para inversiones", ha lamentado.

Tras remarcar que espera que haya "consenso" en el Pleno "como otras veces ha habido", el edil confía en que "se corrija esta discriminación a la ciudad, aumenten los recursos destinados a inversiones y que se enmiende el proyecto de PGE para la ciudad", dado que considera que "hay una serie de infraestructuras que son imprescindibles que aparezcan de una forma decidida".

Al respecto, el concejal ha comentado que "son las mismas pendientes desde hace muchos años", de manera que ha pedido que "se incluya la subvención de 2,5 millones de euros para inversión en la ciudad; que se termine la Biblioteca Pública del Estado; que se incluya la mejora del Metrotren, fundamentalmente la partida necesaria para la construcción de la estación en la Avenida de la Igualdad; mejoras en el Museo Arqueológico; la variante oeste, y las dos comisarías de Policía Nacional, con hasta 600.000 euros".

Igualmente, ha defendido que "las mejoras del aeropuerto sean significativas y aumenten en hasta 3,8 millones de euros; la reforma del convento Regina, con 493.000 euros; las barreras acústicas en la autovía A-4 que eviten las molestias a los vecinos de La Fuensanta con 600.000 euros"; a la vez que solicitan, "como novedad este año, un fondo extraordinario de ocho millones, que son aproximadamente los gastos que el Consistorio ha tenido que hacer por cuenta propia ante los gastos extraordinarios derivados del Covid-19".

En definitiva, el portavoz del PP ha declarado que quieren "unos presupuestos que no maltraten, no discriminen y no traten a Córdoba como los últimos", a lo que ha agregado que en eso tiene "responsabilidad el Grupo Socialista en el Ayuntamiento para ver qué capacidad de influencia tiene a nivel nacional".

LEY DE CONTRATOS

Por otra parte, el concejal ha explicado de la segunda moción que "al ser una norma tan garantista, lo que se ha conseguido también en muchas ocasiones -que también ha sido afectado el Consistorio- es una pérdida de agilidad, eficiencia y celeridad en la tramitación de las distintas gestiones" y "los servicios que se prestan al ciudadano, que requieren una resolución mucho más ágil de sus problemas".

Al hilo, ha apoyado "una resolución mucho más eficaz de los contratos", de ahí que pidan que "a nivel nacional se articule una reforma del proyecto de Ley de Contratos del Estado, que permita una simplificación de los trámite administrativos para los procedimientos de contratación en las administraciones de carácter local".

Asimismo, respaldan "una ampliación de la plantilla de habilitados nacionales para que todos los ayuntamientos puede tener el personal imprescindible y suficiente para afrontar los procedimientos de contratación de la manera más garantista, legal, con mayor transparencia, y al mismo tiempo con la mayor agilidad y eficacia posible", según ha precisado el edil.