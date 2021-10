El PSOE inicia una ofensiva para defender la atención a menores con necesidades especiales en centros educativos

En rueda de prensa, la diputada provincial Patricia Alba y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, junto a Beatriz Helena, madre afectada por la falta de PTIS y que lleva recogidas más de 32.000 firmas en la plataforma Change.org han denunciado la situación "por la que pasan muchos niños y niñas de la provincia con necesidades específicas de apoyo educativo y, por supuesto, a los padres y madres; vamos a poner voz a quienes hasta ahora no la tienen y cara a esta dura realidad", ha dicho Alba.

"Son muchos los alumnos y alumnas de los centros públicos de la provincia los grandes perjudicados y perjudicadas por la nefasta gestión del gobierno de Moreno Bonilla, este es el momento en el que más recursos está recibiendo la Junta de Andalucía por parte del Gobierno central para destinarlo a la educación y, sin embargo, es el momento en el que más recortes se están produciendo en materia educativa", ha advertido la diputada provincial socialista.

En este sentido, ha tachado de "totalmente incomprensible que madres como Beatriz tengan que batallar por conseguir recursos para sus hijos e hijas cuando son recursos que la ley dice que ya les corresponde".

"Para tener una inclusión real y efectiva del menor al mismo nivel que sus compañeros y compañeras del centro tienen que tener esos recursos, madres como Beatriz no tienen que lidiar con otro tipo de batallas para pedir esos recursos, es una situación de vulnerabilidad absoluta que se repite en otras localidades como Frigiliana, donde una chica con necesidades educativas especiales tiene que desplazarse de su centro educativo de referencia porque no le asignan recursos que le corresponden", ha manifestado.

La socialista ha defendido una escuela "inclusiva, que responda a la diversidad que presentan nuestros alumnos y alumnas, una escuela para todos y todas, tanto para el alumnado con discapacidad y problemas de aprendizaje, para el alumnado con sobredotación o con altas capacidades, para el alumnado de familias inmigrantes, para el alumnado con diversas creencias, culturas y religiones, una escuela de todos y todas y para todos y todas".

Por su parte, Emma Molina ha destacado que el grupo parlamentario socialista llevará también a la Cámara andaluza a través de una pregunta la situación por la que pasan tanto el personal PTIS e ILSE como los padres y madres afectados.

"Lamentamos que Imbroda y el presidente Moreno Bonilla tengan esa insensibilidad, no entendemos por qué no hay los recursos suficientes ni que se les diga que tienen que ser ellos los que contraten un profesor sombra o que no haya suficientes PTIS pero se les califique como un servicio complementario", ha manifestado.

"Queremos que la reivindicación de Beatriz sea escuchada para que se dé la capacidad y cobertura suficiente para estos niños y niñas con necesidades educativas especiales", ha dicho Molina, al tiempo que ha confiado en que la moción que se presentará en el pleno de la Diputación este miércoles se apruebe por unanimidad.

Beatriz Helena ha expuesto la actual situación de vulnerabilidad de su hijo, con necesidades educativas especiales: "Mi niño entró en el colegio y vi que avanzaba, jugaba con ellos, cogía autonomía y aprendía, estaba incluido y era un niño más y feliz, pero nuestro problema viene cuando, en la desesperación de los docentes, me dicen que no tienen recursos humanos y estamos saturados con el alumnado con necesidades educativas especiales, no podemos contratar un profesor sombra", ha explicado.

"Nos hemos visto ante la espada y la pared, si yo pago de forma privada mi hijo puede estar dentro de la inclusión en el servicio educativo y si no, tiene que estar excluido porque tendrá que ser apartado y no podrá estar con sus compañeros, solo pido que nos escuchen y a los docentes, que están hasta arriba", ha reclamado esta madre, quien ha sostenido: "Los niños no son patatas, son niños y es un colectivo de por sí vulnerable que, si añadimos la discapacidad, son más vulnerables todavía".

Ha trasladado que son muchas las familias "desesperadas y en la misma situación" y ha reclamado que se les escuche y se incrementen los recursos para estos niños: "Que mi hijo pueda ser feliz y ser un niño más".