La oposición exige firmeza al PSPV contra la tasa turística, mientras Compromís apunta a 2023 y UP "cuanto antes"

Así lo han trasladado a los periodistas en Les Corts mientras comparecía el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en la comisión de Hacienda para explicar la postura del gobierno del Botànic con la tasa turística. Esta intervención ha sustituido la que había pedido el PP del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca (Podem), sobre la tasa.

Soler (PSPV) ha asegurado que "ningún miembro del Consell ha solicitado una aplicación inmediata de la denominada tasa turística", una medida que cree que supondría una carga para un sector castigado por la pandemia como el turismo. Después, ha defendido, ya habrá tiempo de abrir un debate "consensuado" con todos los agentes implicados en el que abordar "qué, para qué, cómo y cuándo".

En cambio, la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas ha garantizado que la implantación de la tasa se abordará en la comisión de Presupuestos y que, si no hay acuerdo, se trasladará al pleno de Les Corts. "El debate no está en si tasa turística sí o no, sino en cómo lo hacemos", ha remarcado.

Tras garantizar que en la coalición están "dispuestos a hablarlo", ha recordado que es un debate aplazado desde hace años y ha defendido que ahora es un momento "propicio" para analizarlo y que "todo el mundo pueda estar cómodo con esta opción y pueda ser realidad a finales de 2022 o principios de 2023.

Si no hay acuerdo, Mas ha puntualizado que Compromís "todavía" no contempla la opción de que este debate pueda incluir en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2022, pues según ella "el PSPV ya ha manifestado que no tiene inconveniente, siempre y cuando viendo de qué manera y cómo".

PODEM PIDE QUE SEA AUTONÓMICA Y NO MUNICIPAL

En la misma línea, la síndica de UP, Pilar Lima, ha confiado en que la tasa turística sea una realidad porque "parece que nunca es el momento y se lleva arrastrando mucho tiempo" cuando está vigente en muchos países y la recaudación "podría ayudar" en políticas medioambientales o de vivienda para los jóvenes.

Lima ha defendido además que la tasa "debe ser autonómica" y no de carácter municipal, para lo que ha llamado a "pasar de las palabras a los hechos y aplicarla cuanto antes mejor".

CONTRA LOS "CANTOS DE SIRENA"

Entre la oposición, el portavoz de Hacienda del PP, Rubén Ibáñez, ha precisado que "el sí o no a la tasa lo tiene que decir el gobierno valenciano", recordando que los que reiniciaron el debate hace unas semanas fueron los vicepresidentes Mónica Oltra (Compromís) e Illueca mientras "parece ser que el PSPV no está de acuerdo".

Ha urgido así a los socialistas a posicionarse claramente y dar tranquilidad a un sector "totalmente en desacuerdo" a la tasa, además de rechazar la comparecencia de Soler por "marear todavía más a los ciudadanos". "Tanto los comunistas como los socialistas solo quieren recaudar más, como vienen haciendo estos seis años", ha criticado.

De Cs, su síndica, Ruth Merino, ha coincidido en mostrar su rechazo absoluto a la tasa y a cualquier subida de impuestos, sobre todo en "un sector fundamental cuando menos lo necesita". Se ha congratulado de que "el PSOE no esté por la labor" y le ha instado a mantenerse firme y "no dejarse embaucar por los cantos de sirena de populistas y nacionalistas".

Y el diputado de Vox José Mª Llanos ha calificado la tasa de nuevo castigo al turismo, advirtiendo que "inventar impuestos es no saber gestionar". "Ahora parece que va a ser una concesión graciosa del PSPV a sus socios", ha denunciado, lo que ve como una barbaridad.