El redimensionamiento de la Zalia, pendiente de una ley del Principado que dé entrada a Sepides, afea Ciudadanos

Así lo ha señalado, en rueda de prensa en el Consistorio, después de que el Ejecutivo municipal justificara, en la Comisión de Urbanismo, que se está a la espera de una Ley que tramita el Gobierno regional para dar cabida en el accionariado a Sepides, empresa pública perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que aportará unos 15 millones de euros.

Pérez Carcedo se ha quejado de que se vuelve "a dar la espalda" a los vecinos de la zona rural y se 'compra' la "excusa" del Principado, cuando este, según el edil, ya tenía mayoría para poder llevar a cabo el citado redimensionamiento sin falta a la entrada de Sepides.

El concejal de la formación naranja ha recordado que hay muchos vecinos que no fueron expropiados en su momento pero que tampoco pueden disfrutar de sus propiedades. Ha puesto de ejemplo que no podrían pedir licencias de obras para mejoras en sus viviendas, pese a que ya se sabe que esos terrenos no van a pertenecer nunca a la Zalia.

Por todo ello, ha lamentado que el Principado no para de dar "excusas y largas" mientras que el Ayuntamiento mantiene una posición "pasiva", cuando lo mínimo que tenía que hacer, a su parecer, es exigir al Gobierno regional que cumpla con el redimensionamientode la Zalia. A mayores, ha opinado que si no cumple con ello, el Ayuntamiento debería replantearse su aportación a la Zalia.