La Policía investiga si el incendio en el local de Santoña fue intencionado o fortuito

Según ha explicado a Europa Press el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, el dueño del local comercial calcinado, al que el Ayuntamiento había comunicado recientemente una orden de cese de actividad por carecer de licencia o permiso, no ha sido localizado hasta el momento.

"Lo que hay que determinar ahora es la causa del fuego porque no se descarta que haya sido intencionado", ha dicho el regidor, que ha señalado que tanto la vía de causa fortuita como intencionada "están abiertas".

Según ha indicado, el dueño del local es una persona "conflictiva" y problemática en su relación con los vecinos y carecía de expediente de actividad tramitado, aunque se dedicaba a la venta de ropa y enseres. "Estaba actuando de forma irregular a pesar de los requerimientos que se le habían notificado", ha señalado.

Así, ha apuntado con "precaución" que la causa del fuego "tiene relación con la cercanía en el tiempo y la coincidencia" entre la problemática vecinal que se suscitaba y el hecho de que hace escasos días el dueño había recibido una orden de ejecución para que se abstenga de hacer cualquier tipo de actividad comercial en el inmueble.

"Los indicios son meramente indicios hasta que no se van atando, pero eso no da lugar a que cualquier vía de investigación está abierta", ha añadido.

El incendio tuvo lugar a las 05.00 horas de este martes en el bajo del edificio número 7 de la calle Baldomero Villegas, fue extinguido por los Bomberos y contó con la participación también de la Policía Local que evacuó a los vecinos y acordonó la zona.

El alcalde ha celebrado que no haya habido víctimas y no se haya producido ningún daño ni lesión personal, dado que en el interior del local no había nadie.

En cuanto al hombre trasladado al hospital, ha detallado que, según le han informado, era una persona que no vivía en el edificio, y pasaba por el lugar en coche con las ventanillas bajadas en el momento en que las llamas rompieron los cristales del local, resultando herido "leve".

No obstante, ha indicado que sí se han producido daños materiales, principalmente en el exterior del edificio, en la fachada, las balconadas, las cristaleras y la carpintería; y "parece que no hay daños apreciables apenas en el interior de los inmuebles".

VECINOS REALOJADOS

Según Abascal, los vecinos más afectados son los del primer piso -el edificio tiene cuatro-, dada la cercanía al fuego, que van a ser realojados por parte de las compañías aseguradoras en un hotel.

En cuanto al resto de vecinos, por "precaución" y a la espera de que se confirme que no existe ningún daño estructural en el edificio, "es probable" que no vayan a poder volver a sus domicilios esta noche y tengan que ser realojados en viviendas familiares, a través de las compañías aseguradoras, o en el albergue municipal que ha puesto a su disposición el Ayuntamiento.

Finalmente, Abascal ha trasladado que "lo importante" ahora es dar respuesta a los vecinos para que estén fuera de sus casas "lo mínimo posible", así como reparar los daños por parte de las aseguradoras y que se esclarezca la causa del fuego.

La Policía Judicial y Científica, junto a los servicios municipales, continuarán esta tarde trabajando en la zona.