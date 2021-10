Criminologia i teatre es donen la mà en 'Yo tardaré un poco más', a partir del dissabte a la Sala Off

Després de la seua estrena en la passada edició del Cabanyal Íntim, Guerra presenta en les taules de la Sala Off un muntatge que naix de les dos formacions en les quals s'ha instruït i que li van permetre realitzar un estudi exhaustiu sobre els crims parricides per a l'elaboració de la peça, segons ha explicat la sala en un comunicat.

Per a açò, ha comptat amb els testimoniatges del degà del Col·legi de Criminòlegs de València, Juan José Azor García, així com de psicòlegs del Centre Penitenciari de Castelló II. La direcció és a càrrec de Toni Agustí.

'Yo tardaré un poco más' dibuixa un joc on la ficció es torna realitat "de manera terrorífica" en forma d'un conte, d'una confessió. L'atmosfera d'intriga i suspens es crea al voltant de l'actriu el pes de la qual sustenta l'obra en només un espai: una sala d'interrogatoris.

L'obra es troba dins de l'oferta de teatre contemporani de la programació anual de la sala valenciana en la seua línia per l'aposta per joves creadors.

Es tracta d'una peça de LaMaR, companyia creada per les seues distribuïdores A + Soluciones Culturales amb la intenció de ser un paraigua per a les propostes de joves creadors i artistes consolidats per a acostar el seu treball al públic jove i adult.

Aquesta experiència que endinsa al públic en els estudis criminològics i artístics de l'autora estarà disponible en la Sala Off els dissabtes i diumenges del 23 d'octubre al 7 de novembre a les 19.30 hores.