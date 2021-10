Oltra aplaudeix la reforma perquè és "delirant" que els migrants tutelats es queden sense papers als 18 anys

Oltra, després de presentar el contingut de tres projectes de decret que desenvoluparan el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, ha ressaltat sobre aquest tema era necessària aquesta reforma, que preveu que els joves migrants extutelats no es queden sense papers, sense treball i al carrer en el moment de complir els 18 anys.

Així, ha recalcat que "no era possible que xiquets tutelats per la Generalitat valenciana en complir els 18 anys es quedaren en una situació d'irregularitat malgrat que fins i tot algun d'ells no tenien ja cap arrelament en el seu país d'origen".

En eixe sentit, ha constatat que un menor que ha viscut ací deu anys "ja no coneix ni el seu idioma d'origen, ni al seu país d'origen i es quedava en una situació irregular als 18 anys, la qual cosa era absolutament delirant".

Per açò, ha ressaltat que el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha fet un treball "molt important enfront de les tesis del Ministeri d'Interior" ja que "facilitarà la vida als menors i adolescents que tenim en el sistema de protecció les Comunitats Autònomes".

Oltra ha apuntat que els joves migrants tutelats per la Generalitat és "un nombre canviant" i que no són la majoria en el sistema de protecció. "Però encara que fóra un només ja seria una bona notícia ben rebuda", ha postil·lat.