Mayka Rivera, que saltó a la fama por su participación en la segunda edición de La isla de las tentaciones, ha dado un golpe sobre la mesa y ha hecho un repaso a todos los hombres con los que ha estado (o no) desde que se hiciera popular.

Visiblemente molesta, la ex de Pablo y actual concursante de La última tentación ha querido aclarar, nombre por nombre, todos esos rumores dimes y diretes de los que ha sido objeto.

De esta forma, y a través de su canal de Mtmad, se ha sincerado sobre los hombres que han pasado de alguna u otra forma por su vida, aunque algunos de ellos hayan sido solo en forma de rumor, porque no ha tenido ninguna historia.

Boli en mano, la murciana ha empezado el repaso por su expareja, Pablo, con el que, obviamente, vivió una importante historia de amor, rota finalmente en La isla de las tentaciones. "Nunca, nunca le he puesto los cuernos antes de La isla de las tentaciones. Eso sí es una pareja", ha dicho sobre Pablo.

Precisamente Óscar, el segundo de la lista, puso punto final a esa historia, ya que fue con él con quien le fue desleal a Pablo. "No fue mi pareja. Óscar fue el chaval que me hizo ver que la relación con Pablo no estaba del todo bien y fuera quise conocerlo para ver qué pasaba".

Pero la cosa quedó en eso, en un mero intento. Luego salió a la luz su posible historia con Carlos Lozano, que ella desmiente. "Es Miriam Saavedra la que se ha inventado esa noticia", asegura.

Con el que sí se la vio en buena sintonía fue con Tony Spina. "No ha sido mi pareja. Teníamos muchísimos problemas de comunicación, veía muchísimas cosas de él que no me gustaban. Él se fue a La casa fuerte y yo a los tres días vi imágenes que no me gustaban", asegura la murciana, no obstante.

El siguiente en la lista es el deportista Courtois. "Yo ni lo conozco, no lo he visto en persona. Es mentira, si no lo diría, lo desmentí por stories sin cobrar", se defiende.

Con Gonzalo Montoya, ex de Susana Molina, sí que tuvo un roneo, pero nada importante, algo esporádico para Mayka, que confirma que estuvieron juntos un fin de semana.