Soler diu que ningú al Consell pensa en una aplicació "immediata" de la taxa turística: "Abans va la recuperació"

Així el defès durant la seua intervenció en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda, en la qual el Grup Parlamentari Popular havia demanat la compareixença del vicepresident segon del Consell i conseller de Vivenda, Héctor Illueca, per a explicar la postura del Consell respecte a la 'taxa turística'. Finalment ha comparegut Soler, segons ha explicat, com a portaveu dels assumptes que són competència de Presidència, en aquest cas el turisme.

Soler ha explicat que "fins i tot els grups polítics que s'han mostrat favorables a estudiar la seua implantació han sol·licitat una moratòria fins a la plena recuperació del sector i la normalització del mercat", ja que "tots saben que no és el moment", ha remarcat.

Des del seu punt de vista, el debat sobre la 'taxa turística' no pot ser abordat sense prendre en consideració la conjuntura actual. En aquest sentit, ha recordat que en 2019, abans de la pandèmia, el turisme a la Comunitat Valenciana va aconseguir "xifres rècord" però amb la pandèmia, "el sector va passar de la llum a la foscor" i encara que en 2021 s'està produint una "recuperació de l'activitat turística, encara és fràgil".

Segons Soler, "els mercats estan reposicionant-se amb la recuperació mobilitat i qualsevol mesura tributària que poguera afectar imatge, s'ha de replantejar i revisar, amb anàlisi minuciosa per a no entorpir recuperació en procés". Per aquest motiu, no apareix en l'avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals per al pròxim exercici 2022, més coneguda com a 'Llei d'Acompanyament'.

En tot cas, el conseller d'Hisenda ha recordat la 'taxa turística' la implanten ciutats de tot el món i governs de tots els colors polítics i també a Espanya, Balears i Catalunya i fins i tot ha estat en estudi en ciutats com Madrid, Sevilla o Granada, per la qual cosa creu que "portar el debat al terreny ideològic és irracional i un simplisme fiscal".

Açò sí, en cas de plantejar-se a la Comunitat Valenciana, Soler ha advertit que hauria de tindre en compte el "protagonisme dels municipis" i ser "diversa", atés que els models turístics a la Comunitat són molt diferents. "Un tractament uniforme seria imprudent i aniria en contra dels interessos del sector", ha agregat.

Així mateix, el responsable d'Hisenda ha apuntat que de plantejar-se, requeriria una anàlisi "rigorosa, seriós i consensuat amb els agents implicats" i "junts" abordar el que, per a què, com i quan. Però primer cal "garantir la recuperació econòmica" i que el sector turístic. Eixa és la "prioritat" ara, ha insistit.

A més, ha subratllat que "una mesura d'aquestes característiques només prosperarà si es tradueix en mesures beneficien a turistes de Comunitat i al sector". "Valorarem les vies per a millorar el turisme i l'activitat turística, pot ser un instrument negatiu o positiu, depèn".

COMPROMÍS APUNTA A LA SEUA IMPLANTACIÓ EN 2022-2023

Per la seua banda, la diputada de Compromís, Aitana Más ha assenyalat que el sector ja ha iniciat la recuperació i a l'agost va aconseguir les xifres de 2019. En tot cas, en declaracions prèvies a la Comissió, ha explicat que Compromís estan disposats a obrir el debat sobre la taxa turística, que ve ajornat d'altres anys, i consideren que "enguany és propici per a parlar i veure quan i de quina manera es pot implantar perquè tothom estiga còmode" i puga ser "una realitat a la fi de 2022 o principis 2023.

La formació ha plantejat "tindre eixe debat en el si de la comissió encarregada per a tancar els pressupostos, que si tot va bé arribaran el dia 29 a les Corts, i estem pendent d'una resposta dels diferents grups del Botànic". Però si no hi ha acord "es traslladarà el debat a les Corts".

En qualsevol cas, Aitana Más ha incidit que "el debat no està en taxa turística sí o taxa turística no, sinó en com fem eixa taxa. Per tant, és un debat importantíssim que hem d'establir i també el quan.

Des d'Unides Podem, el diputat Ferran Martínez ha lamentat que hi haja "prejuís ideològics" sobre la 'taxa turística' quan hi ha estudis que preveuen que el seu impacte seria "mínim i irrellevant i que la recaptació de l'impost seria superior a la caiguda de demanda".

A més, considera una "desigualtat" que "els valencians quan viatgem moltes vegades hem de pagar impostos sobre l'activitat turística però ací no" la paguen els turistes. Des del seu punt de vista, "la recuperació de la demanda no depèn d'un impost sinó de la recuperació de la mobilitat i de l'activitat econòmica i no val refugiar-se en la conjuntura".

No obstant açò, el diputat socialista, Jose Enrique Muñoz, ha advertit que la recuperació del sector està subjecta a l'evolució de la pandèmia i encara "no hi ha una situació de certesa". Al seu juí, la inclusió de nous impostos afecten al sector pot ser "perjudicial".

Igual que Soler ha insistit en la necessitat de participació dels sectors implicats en el debat: "No veig la imposició unilateral d'un govern sense consulta prèvia al conjunt dels sectors afectats i als municipis. Crec que el debat ha de ser assossegat perquè tinga impacte de sosteniblidad de model turístic" i aquest "debat haurà de definir idoneïtat o no de creació d'aquest impost", ha conclòs.

"DONAR LA CARA"

Des de l'oposició, el diputat del Grup Parlamentari Popular, Rubén Ibáñez, ha lamentat que el vicepresident Héctor Illueca, la compareixença del qual havien demanat no haja acudit a "donar la cara" però ha celebrat que Soler "esmene" tant a Illueca com a la vicepresidenta Mónica Oltra que van proposar la taxa turística i que decidisca que "no és el moment".

També la diputada de Vox, María de los Llanos Massó, ha trobat a faltar l'assistència d'Illueca i li ha preguntat a Soler si "no es fiaven" del que diguera a la comissió. Quant a la taxa creu que eixos diners seria millor que els turistes el pogueren gastar en restaurants, comerços i altres activitats a la Comunitat.

Per la seua banda, el diputat de Ciutadans, Antonio Woodward, que també ha lamentat l'absència d'Illueca, ha apuntat que el que s'estiga fent és "posar fre de moment adequat", com si després eixe impost fora a solucionar el problema de l'economia submergida, de les condicions dels treballadors sector o en infraestructures "el famós tren de la costa".