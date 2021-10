El PSOE presenta nueve votos particulares a las ordenanzas fiscales y exige bajar al 0,40 el tipo del IBI

La concejal socialista, Ros Cihuelo, ha detallado estos votos particulares, cuyo plazo de presentación vence este martes antes de someterse a votación en comisión y posteriormente en pleno.

"Las ordenanzas fiscales de la plusvalía son una chapuza y en las bonificaciones hay que clarificar la redacción", ha criticado Cihuelo, quien ha recordado que los grupos están limitados porque solo se pueden presentar votos particulares a las ordenanzas sobre las que ha abierto debate el Gobierno municipal y las proposiciones normativas del año anterior "todavía tienen los informes jurídicos".

En cuanto a la bonificación del IBI a comercios afectados por obras en la vía publica ha señalado que el afectado es el inquilino del local no el propietario por lo que pide que el inquilino lo ponga en conocimiento del Ayuntamiento para que se le aplique esa bonificación.

Sobre el impuesto de la plusvalía ha diferenciado que en el caso de herencias el primer inmueble incluido el garaje y el trastero que conceptualmente pertenezcan a la primera vivienda "tienen que estar bonificados al 95 por ciento, pero con un valor catastral máximo de 150.000 euros y lo que esté por encima tiene que tener una menor bonificación".

"INSEGURIDAD JURÍDICA"

Ha reclamado poner en las Juntas de Distrito los recursos humanos y técnicos para solventar la brecha digital entre los ciudadanos y "corregir la desigualdad que hay en la apuesta por la digitalización en las autoliquidaciones de la plusvalía".

Cihuelo ha calificado de "inseguridad jurídica brutal" que no conste en el proyecto del Gobierno PP-Cs las autoliquidaciones de plusvalía para considerar que "se actúa con criterios improvisados sin un marco normativo que lo respalde". A su parecer "no es serio, no hay respeto a las reglas mínimas de la democracia para dar información a la oposición y no hay respeto a las normativas constitucionales. Es un burruño indescifrable".

En las bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE),Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) e IBI a las empresas de nueva implantación que se instalen en Zaragoza, el PSOE pide asegurar que los trabajadores están contratados de forma indefinida y a tiempo completo, empadronados en Zaragoza e inscritos en el INAEM al menos seis meses antes y se les tendrá que contratar por cinco años. Además para beneficiarse esas empresas se debían haber comprometido antes de aprobar las ordenanzas fiscales, ha apostillado.

Las empresas instaladas que lo soliciten si se las declara de especial interés podrán acceder a las bonificaciones, pero no está claro vaya a contar con esta declaración, ha alertado Cihuelo. "Los votos del PSOE dejan claro que no se puede dar una declaración de interés con posterioridad a las ordenanzas y antes de que hubiera anunciado intención de radicarse en Zaragoza". Para Cihuelo la redacción de esta ordenanza fiscal ese confusa y el PSOE presenta voto particular para asegurar que el esfuerzo de dejar de ingresar 30 millones van en beneficio de la ciudad

En las bonificaciones a la instalación de paneles solares el PSOE exige discriminar "de forma positiva" con una bonificación de hasta el 50 por ciento para el uso residencial y del 30 por ciento en uso industrial para "equilibrar los ingresos del Ayuntamiento", ha concluido.