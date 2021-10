El PSOE critica que la Junta da citas con el especialista en el Hospital de Jaén "para febrero de 2023"

"Es una situación inadmisible y difícil de comprender", ha asegurado este martes en una nota la parlamentaria socialista Mercedes Gámez, para la que el Gobierno autonómico "sigue ahondando en el tremendo deterioro que ha generado en la sanidad pública".

Y es que, según ha indicado, vuelven a llegar "numerosas quejas" al PSOE de pacientes y usuarios de la sanidad pública que "asisten con estupor a la anulación de citas preferentes o a la adjudicación de fechas que parecen una broma de mal gusto". En este sentido, que subrayado que, "nadie puede entender que se estén dando citas para febrero del año 2023 para una consulta de cirugía vascular, por ejemplo".

Gámez ha lamentado que esto no es lo único que está ocurriendo, sino que se están registrando casos de personas operadas de patologías muy graves, como un tumor cerebral, que tras haber superado la intervención quirúrgica "todavía no han pasado ni una sola revisión".

"Hablamos de personas que se operaron en agosto de 2020 y que 14 meses después todavía no han acudido a ninguna revisión porque se les han anulado las citas previstas. Esto está ocurriendo en la provincia de Jaén y es una vergüenza mayúscula", ha denunciado.

Por ello, ha preguntado "dónde se esconden las delegadas de la Junta y de Salud en Jaén", Maribel Lozano y Trinidad Rus, responsables políticas "que no están dando la cara". Ha añadido que "no están cumpliendo su obligación" y continúan "sin dar la más mínima explicación de lo que está pasando en los centros de salud y hospitales" y "ni siquiera en esos despachos donde suman ya nueve dimisiones que no les ha merecido ni el más mínimo comentario".

La parlamentaria del PSOE jiennense ha considerado que "están calladas y escondidas" porque lo que están haciendo "no tiene nombre" e intentan ocultar "que la Junta ha emprendido el desmantelamiento de la sanidad pública".

"Cuando se cierran los centros de salud, cuando se dan citas con el especialista para el año 2023 o cuando no hay revisiones para una persona que ha sufrido una operación grave, lo que está haciendo la Junta es invitarles a marcharse a la sanidad privada si quieren curarse y cuidar de su salud. Es la sanidad convertida en negocio de unos pocos", ha zanjado.