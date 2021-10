Vox insiste en la gratuidad de todas las etapas educativas y pedirá al PP que la recoja en los presupuestos de 2022

El 31 de octubre es la fecha tope que tiene el Gobierno autonómico para presentar en la Asamblea de Madrid el proyecto de presupuestos regionales si quiere que 2022 empiece con unas Cuentas nuevas y no con las de 2019 prorrogadas por tercera vez. A 12 jornadas de ese día límite, públicamente PP y Vox no reconocen públicamente una negociación exhaustiva, aunque ambas formaciones confían en llegar a un acuerdo "en tiempo y forma" para que el próximo año haya presupuestos, que serían los primeros que aprobaría Isabel Díaz Ayuso desde que llegó a la Puerta del Sol en 2019.

Una de las cuestiones sobre las que parece que tendrán que ponerse de acuerdo PP y Vox es la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, el Bachillerato y la Formación Profesional (FP), pues los de Rocío Monasterio volverán a poner esta reivindicación encima de la mesa, como ya hicieron semanas atrás en las enmiendas de la Ley Maestra de Educación. Entonces, Díaz Ayuso dijo públicamente que era "insostenible", pero Vox insiste en que es posible porque representaría un coste de 383 millones de euros "en un presupuesto de más de 20.000 millones".

"El Gobierno tiene que presentar un anteproyecto de Presupuestos que recoja algunos de los planteamientos de Vox", ha señalado Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox, en una comparecencia tras la Junta de Portavoces. Expresamente ha citado a la gratuidad de las etapas educativas que no lo son y a la reducción del gasto político superfluo.

En cualquier caso, el portavoz ha querido destacar que estas reivindicaciones no tienen por qué representar un obstáculo para negociar, porque su grupo tiene "predisposición total" a llegar a acuerdos. "Nosotros no tenemos líneas rojas en la negociación, pero si el PP no va a aceptar estos planteamientos, va a ser difícil", ha abundado, destacando que en las conversaciones entre grupos se pueden buscar "fórmulas" para que las medidas "finalmente" se implanten. Esta afirmación podría hacer referencia a pactar un calendario de aplicación total de la medida.

Minutos antes de la intervención de Henríquez de Luna, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, había reconocido "conversaciones iniciales" entre el Ejecutivo regional y el grupo que capitanea Rocío Monasterio de cara a establecer "un marco general" en el que desarrollar las cuentas. "El objetivo es llegar a un acuerdo con Vox", ha remarcado, para insistir en que las Cuentas están en fase de elaboración en la Consejería de Economía y Hacienda.