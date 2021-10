La Comunidad propone la estación de Nonduermas para los trenes a Madrid si el Gobierno central no acepta Alcantarilla

El consejero José Ramón Díez de Revenga ha hecho estas declaraciones tras la reunión con la Asociación de Directivos de la Región de Murcia (ADIMUR) dentro de la ronda de contactos para la elaboración del Pacto de Infraestructuras de la Región de Murcia, impulsado por el presidente Fernando López Miras.

Ha destacado la importancia de que sea la sociedad de la Región de Murcia la que decida las grandes infraestructuras y evitar situaciones como la de la 'isla ferroviaria', "donde una decisión tomada a cientos de kilómetros de aquí, ha afectado severamente y de forma muy negativa a los habitantes de la Región", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

"Las infraestructuras no son ideológicas, tardan mucho tiempo en desarrollarse, y por eso consideramos necesarios que desde la sociedad civil se consensue esa hoja de ruta necesaria para conseguir prosperidad para la Región de Murcia", declaró el consejero.

Díez de Revenga ha expuesto que tanto el alcalde Joaquín Buendía como el Gobierno regional cuentan con alternativas para que no se interrumpa la conexión ferroviaria de la Región de Murcia con el centro de España prevista para el próximo mes de febrero.

"Esto es una muestra de cómo la Región puede proponer de forma proactiva soluciones que afecten nuestros intereses y al mismo tiempo se sigan desarrollando las infraestructuras", explicó el consejero, quien también propuso que los trenes de cercanías de Águilas que no se utilizan y que "duermen en la estación de Nonduermas, den servicio en Cartagena. No es de sentido común que no se utilicen unos vehículos que ampliarían la oferta de todas las personas que usan la línea con la ciudad portuaria".