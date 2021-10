Ribó reitera el seu rebuig a l'ampliació portuària però no anirà a la marxa en contra: "Sóc alcalde de tots"

En aquesta línia, Joan Ribó ha apuntat que ha de "mantindre" la seua posició com a alcalde de "tots els valencians". Després d'açò, ha exposat que ha sigut convidat a la manifestació i ha indicat que si no fóra el màxim responsable municipal sí que assistiria a eixa convocatòria.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de la reunió que ha mantingut amb l'edil de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i amb altres responsables de la Policia Local per a abordar mesures enfront del botelló, preguntat per si participarà en la marxa contra l'ampliació del port.

"No, no aniré", ha respost el primer edil, que ha precisat que té coneixement d'eixa protesta. "He sigut convidat però jo sóc l'alcalde de tots els valencians" i "he de mantindre la posició com a alcalde", ha subratllat.

El responsable municipal ha recordat que ha expressat "reiteradament" la seua "posició" de rebuig a l'ampliació del port i ha ressaltat que "si no hi ha una Declaració d'Impacte Ambiental quan es presente el projecte" votarà en contra d'ell. "Ho saben fins a les rates del port en aquest moment ja", ha asseverat.

No obstant açò, ha insistit que ha de "mantindre" la seua posició com a primer edil i ha justificat així la seua decisió de no assistir a la manifestació. "Si no fóra alcalde, sí que aniria. Ho dic amb total claredat", ha conclòs Ribó.