Soler dice que nadie en el Consell piensa en una aplicación "inmediata" de la tasa turística: "Antes va la recuperación"

Así lo defendido durante su intervención en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, en la que el Grupo Parlamentario Popular había pedido la comparecencia del vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, para explicar la postura del Consell respecto a la 'tasa turística'. Finalmente ha comparecido Soler, según ha explicado, como portavoz de los asuntos que son competencia de Presidencia, en este caso el turismo.

Soler ha explicado que "incluso los grupos políticos que se han mostrado favorables a estudiar su implantación han solicitado una moratoria hasta la plena recuperación del sector y la normalización del mercado", dado que "todos saben que no es el momento", ha remarcado.

Desde su punto de vista, el debate sobre la 'tasa turística' no puede ser abordado sin tomar en consideración la coyuntura actual. En este sentido, ha recordado que en 2019, antes de la pandemia, el turismo en la Comunitat Valenciana alcanzó "cifras récord" pero con la pandemia, "el sector pasó de la luz a la oscuridad" y aunque en 2021 se está produciendo una "recuperación de la actividad turística, todavía es frágil".

Según Soler, "los mercados están reposicionándose con la recuperación movilidad y cualquier medida tributaria que pudiera afectar imagen, se debe replantear y revisar, con análisis minucioso para no entorpecer recuperación en proceso". Por este motivo, no aparece en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para el próximo ejercicio 2022, más conocida como 'Ley de Acompañamiento'.

En todo caso, el conseller de Hacienda ha recordado la 'tasa turística' la implantan ciudades de todo el mundo y gobiernos de todos los colores políticos y también en España, Balares y Cataluña e incluso ha estado en estudio en ciudades como Madrid, Sevilla o Granada, por lo que cree que "llevar el debate al terreno ideológico es irracional y un simplismo fiscal".

Eso sí, en caso de plantearse en la Comunitat Valenciana, Soler ha advertido que debería tener contar con el "protagonismo de los municipios" y ser "diversa", dado que los modelos turísticos en la Comunitat son muy diferentes un "un tratamiento uniforme sería imprudente e iría en contra de los intereses del sector".

Asimismo, el responsable de Hacienda ha apuntado que de plantearse, requeriría un análisis "riguroso, serio y consensuado con los agentes implicados" y "juntos" abordar el qué, para qué, cómo y cuando. Pero primero hay que "garantizar la recuperación económica" y que el sector turístico. Esa es la "prioridad" ahora, ha insistido.

Además, ha subrayado que "una medida de estas características solo prosperará si se traduce en medidas beneficien a turistas de Comunitat y al sector". "Vamos a valorar las vías para mejorar el turismo y la actividad turística, puede ser un instrumento negativo o positivo, depende".

COMPROMÍS APUNTA A SU IMPLANTACIÓN EN 2022-2023

Por su parte, la diputada de Compromís, Aitana Más ha hecho hincapié en que el sector ya ha iniciado la recuperación y en agosto alcanzó las cifras de 2019. En todo caso, en declaraciones previas a la Comisión, ha explicado que Compromís están dispuestos a abrir el debate sobre la tasa turísticas, que viene aplazado de otros años, y consideran que "este año es propicio para hablar y ver cuándo y de qué manera se puede implantar para que todo el mundo este cómodo" y pueda ser "una realidad a finales de 2022 o principios 2023.

La formación ha planteado "tener ese debate en el seno de la comisión encargada para cerrar los presupuestos, que si todo va bien llegarán el día 29 a Les Corts, y estamos pendiente de una respuesta de los distintos grupos del Botànic". Pero si no hay acuerdo "se trasladará el debate a Les Corts".

En cualquier caso, Aitana Más ha incidido en que "el debate no está en tasa turística sí o tasa turística no, sino en cómo hacemos esa tasa. Por tanto, es un debate importantísimo que hemos de establecer y también el cuándo.

Desde Unidas Podemos, el diputado Ferran Martínez ha lamentado que haya "prejuicios ideológicos" sobre la 'tasa turística' cuando hay estudios que prevén que su impacto sería "mínimo e irrelevante y que la recaudación del impuesto sería superior a la caída de demanda". .

Además, considera una "desigualdad" que "los valencianos cuando viajamos muchas veces hemos de pagar impuestos sobre la actividad turística pero aquí no" la pagan los turistas. Desde su punto de vista, "la recuperación de la demanda no depende de un impuesto sino de la recuperación de la movilidad y de la actividad económica y no vale refugiarse en la coyuntura".

No obstante, el diputado socialista, Jose Enrique Muñoz, ha advertido que la recuperación del sector está sujeta a la evolución de la pandemia y todavía "no hay una situación de certeza". A su juicio, la inclusión de nuevos impuestos afecten al sector puede ser "perjudicial".

Al igual que Soler ha insistido en la necesidad de participación de los sectores implicados en el debate: "No veo que la imposición unilateral de un gobierno sin consulta previa al conjunto de los sectores afectados y a los municipios. Creo que debate debe ser sosegado para que tenga impacto de sosteniblidad de modelo turístico" y este "debate tendrá que definir idoneidad o no de creación de este impuesto", ha concluido.

"DAR LA CARA"

Desde la oposición, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Rubén Ibáñez, ha lamentado que el vicepresidente Héctor Illueca, cuya comparecencia habían pedido no haya acudido a "dar la cara" pero ha celebrado que Soler "enmiende" tanto a Illueca como a la vicepresidenta Mónica Oltra que propusieron la tasa turística y que decida que "no es el momento".

También la diputada de Vox, María de los Llanos Massó, ha echado en falta la asistencia de Illueca y le ha preguntado a Soler si "no se fiaban" de lo que dijera en la comisión. En cuanto a la tasa cree ese dinero sería mejor que los turistas lo pudieran gastar en restaurantes, comercios y otras actividades en la Comunitat.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Antonio Woodward, que también ha lamentado la ausencia de Illueca, ha apuntado que lo que se esté es "poniendo freno por el momento adecuado", como si después ese impuesto fuera a solucionar el problema de la economía sumergida, de las condiciones de los trabajadores sector o en infraestructuras "el famoso tren de la costa".