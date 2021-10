Sindicats denuncien l'"apressant" falta de personal en Policia Local per a afrontar botellons i inseguretat

En una compareixença davant l'Ajuntament de València, representants d'UGT, CCOO, CSI·F i SPPLB han carregat contra la "nefasta" gestió de la Conselleria d'Interior i han advertit que convocaran una protesta el 10 de novembre enfront del Palau de la Generalitat si la responsable autonòmica, Gabriela Bravo, no atén les seues reivindicacions, a més d'anunciar que les faran arribar als partits polítics de les Corts.

"Que ens atenga i que sàpia que la Policia Local està ficada al fang per la inacció absoluta des de la segona legislatura", ha emfatitzat Ana Odena (CCOO) sobre el canvi que es va dur a terme després de les eleccions de mitjan 2019 quan la gestió de les policies locals va passar de Presidència de la Generalitat a Conselleria.

Des d'aleshores, aquesta sindicalista ha alertat que "per pressions municipals i polítiques i per decisions equivocades s'ha tornat a instaurar la figura de l'interí" malgrat que l'última modificació de la Llei 17/2017, de coordinació de policies locals, pretenia acabar amb la precarietat. La ciutadania, ha recalcat, ha de saber que no dona la mateixa qualitat en el servei un funcionari de carrera que un interí.

També s'ha queixat la representant de Comissions Obreres que la consellera Bravo no atén els seus requeriments i només s'ha reunit amb els sindicats per a "donar coneixement del que ja estava fet". "Seguirem pressionant", ha avisat.

En la mateixa línia, Paco Caballero (UGT) ha criticat el "desistiment total i absolut" de Conselleria per a resoldre correctament les oposicions tant de policies locals com de cossos d'emergències, advertint que "hi ha persones que no poden prendre possessió del càrrec que han aprovat perquè estan sense fer el curs bàsic" de formació a l'IVASPE (Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències).

Si fins ara "la pandèmia havia tapat la inactivitat", aquest coordinador sindical ha assegurat que "ja és impresentable el menyspreu (de Conselleria) cap a la Policia Local". "Estem engrossint el nombre d'agents en precari", ha lamentat.

NOU MODEL POLICIAL

Del SPPLB, Manuel Sánchez ha coincidit que aquesta situació afecta "de manera gravíssima" a l'actuació policial per a frenar els botellons i ha remarcat que és un problema que no només afecta a València, també a municipis xicotets. Per açò ha advocat per canviar el model policial i adaptar-ho al "nou model de divertir-se de la joventut" que ha sorgit amb la pandèmia.

I per part de CSIF, José Alfonso Fenollosa ha puntualitzat que "en cap moment" exigeixen una millora salarial, sinó que la Generalitat cobrisca les necessitats de personal i dote la borsa d'agents que va crear fa any i mig quan molts policies "van caure" a l'inici de la pandèmia perquè estaven en primera línia. Mentrestant, ha recordat que ni en la Policia Nacional ni en la Guàrdia Civil hi ha interins.

En concret, aquest són les principals peticions dels sindicats: reprendre la negociació en la comissió de coordinació de Policia Local, que Conselleria actue davant "incompliments de molts ajuntaments", més inversió de la Generalitat; acabar amb la "suspensió sine die" de l'edició 52 del curs bàsic de Policia Local o donar llum a l'IVASPE d'un reglament que "ho dote de verdadera autoritat i responsabilitat.

També exigeixen en el seu manifest conjunt la creació urgent d'un mòdul específic de FP en matèria de Policia Local, negociar els decrets d'homogeneïtzació de retribucions i prevenció de riscos laborals, crear una comissió d'estudi per a un cos únic de policia autonòmica o aprovar definitivament els decrets d'uniformitat, accés i encomanes de gestió per a processos centralitzats d'oposició.