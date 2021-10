Soler assegura que el PSOE ha adoptat el criteri de població per al finançament que defèn la Comunitat Valenciana

Així s'ha pronunciat el conseller en declaracions als mitjans prèvies a la seua compareixença en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda. Allí, s'ha mostrat "molt satisfet" per la redacció de la ponència i ha remarcat que açò permet passar al plànol institucional, ja que "el partit que està al govern crea una doctrina que permet el debat a fons".

Per a Soler, "parlar d'ambigüitat perquè no hi ha un concepte determinat" és "no anar al fons de la qüestió". Així, ha assegurat que el criteri de ciutadania que arreplega el text comporta parlar de "població ajustada", el que defenia el Consell.

Així mateix, ha remarcat que es parla de població amb la "lògica de la suficiència i de l'equitat i la solidaritat", i que la proposta avança en la línia que "tots els ciutadans espanyols tinguen un tractament per igual".