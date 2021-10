Un kit que detecta el GHB o èxtasi líquid, en un taller de la Universitat de València

Les sessions es realitzen en els tres campus de la UV i també en línia per a estudiants d'altres universitats. Per a inscriure's cal respondre una enquesta, avança la institució acadèmica.

El campus de Burjassot (València) acull aquests tallers aquest dimarts a les 16 hores i el dijous 16 de desembre a les 10 hores. En el de Blasco Ibáñez, a València, estan programats el dimecres 17 de novembre a les 16 hores i el dimecres 15 de desembre a les 10 hores.

En Tarongers, també a València, s'imparteix només una jornada el dijous 4 de novembre a les 10 hores. Les sessions en línia estan convocades per a dilluns que ve 25 d'octubre i per als dimecres 10 i 24 de novembre a les 10, 16 i 10 hores, respectivament.

Tots aquests tallers tenen aproximadament una hora i mitja de durada, després del que els participants reben un lot de kits que podran utilitzar. Els que assistisquen en línia podran arreplegar el kit en un punt establit de la seua universitat o ciutat. En general, l'objectiu és que l'ús del kit responga les necessitats en entorns reals de les usuàries finals, especialment dones joves.

El GHB, també conegut com a èxtasi líquid, és una de les drogues més utilitzades per a aconseguir la submissió de les víctimes per ser incolor i imperceptible al paladar quan es troba dissolt en begudes.

Aquest kit de detecció està desenvolupat pel grup d'investigació MODeLiC, de l'Institut Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM), que va llançar el projecte NOSUM al costat del grup ScienceFlows, tots dos de la Universitat. El projecte està finançat pel Ministeri de Salut dins del Pla Nacional de Drogues.