Ana Rosa Quintana insta a una detección precoz del cáncer de mama y recuerda su experiencia con la enfermedad

Este 19 de octubre se conmemora el Día mundial contra el cáncer de mama, y muchas celebrities han aprovechado para hacer mención especial a la lucha y recordar los casos más personales y próximos. Ana Rosa Quintana, entre ellos, ha lanzado su mensaje

Desde Jhon Travolta recordando a su mujer, Kelly Preston, fallecida hace años por cáncer, pasando por el reciente anuncio de que Christina Medina (La que se avecina) padece cáncer de mama, hasta la mastografía anual de Thalía, son múltiples famosos los que llaman a la concienciación general.

Ana Rosa Quintana, durante la emisión de su programa, ha querido homenajear a todas las personas que han padecido esta enfermedad. "Es muy importante detectarlo a tiempo porque no es lo mismo superarlo cuando está en una fase inicial, como me pasó a mí, que cuando ya está más avanzado", animó.

Con una pulsera conmemorativa, ha recordado que su cáncer fue detectado en una revisión rutinaria. No necesitó quimioterapia, pero tuvo que acudir a sesiones de radioterapia que, no obstante, le permitían tener vida normal y acudir todos los días al programa.

"Venía todos los días y luego iba a darme la radioterapia. Al día siguiente, volvía al programa y no me cogí ni un día de baja", señaló, confesando que tuvo mucho miedo y no quiso contar nada porque sus hijos mellizos tenían 6 años y "no quería que se asustaran": "Y también estaba mi madre, que era mayor".

En el mismo Día mundial contra el cáncer de mama del 2018, la presentadora confesaba que había padecido esta carga y que, efectivamente, la había superado: "Fue en julio de 2010, justo cuando empezaba mis vacaciones".

Ana Rosa explicó entonces que tuvieron que operarla el 2 de agosto de 2010 pero que, por fortuna, se trataba de un cáncer en grado 1 y pudo vencerlo. Decidió confesarlo cuando habían pasado ocho años para aconsejar a otras mujeres que estuvieran en su situación.

"Sé que hay otros tipos de cáncer más duros y de otro tipo. Mi pronóstico fue el mejor posible y decidí que no existía en mi vida. Además, había otro motivo y es que pensaba ¿y si vuelve a repetirme?", añadía entonces. Ahora, ella mantiene sus revisiones periódicas y sigue su vida habitual.