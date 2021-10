L'artista britànic Ryan Gander inaugura la Web Collection de Bombas Gens

L'objectiu és "expandir la col·lecció Per Amor a l'Art a una plataforma digital i promoure l'ús de la World Wide Web com un mitjà artístic i conceptual i generarà encàrrecs d'obres a artistes locals, nacionals i internacionals", expliquen els responsables del centre cultural en un comunicat.

El llançament serà a càrrec de l'artista britànic Ryan Gander, ja present en la Col·lecció Per Amor a l'Art amb la peça An Absolute Bereavement of the Sense Illustrated (2016). Aquest primer encàrrec, titulat 'Difficult Idees and Unrealised Projects' (2021) i comissariat per la directora artística Sandra Guimarães, serà presentat divendres que ve, 22 d'octubre, en Bombas Gens Centre d'Art.

La participació de Gander consistirà en un salvapantalles: un arxiu de descàrrega gratuïta i lliure de drets d'autor, sense oblidar la presència física i el valor que comporta la peça. Així, i com succeeix en gran part del seu treball, l'obra física està absent però l'artista ofereix un impuls o intenció que deixa l'espectador (en aquest cas, usuari) un espai per a finalitzar l'obra.

El format juga amb la fórmula de "cita del dia" i la manera d'inspiració. De fet, el títol remet al mètode de treball de l'artista, que afirma tindre "literalment milers d'idees, punts de partida i catalitzadors per a obres d'art, les parets del meu estudi estan plenes d'elles impreses en fulls de paper...", però que, "a causa del temps no puc mantindre tot el que imagine que m'agradaria fer i aconseguir". Aquesta peça forma part de totes eixes idees que queden sense realitzar per falta de temps o difícils de formalitzar, i que formen part d'eixe llistat que arrossega des de fa més d'una dècada.

Per a acompanyar el llançament, Ryan Gander protagonitzarà el tercer Bombas Artist Talk. Aquesta vegada, la trobada pública consistirà en l'estrena mundial de la conferència-performance Loose Associations: Wretched '20, l'última d'una sèrie que Gander escriu anualment des de l'any 2000 i que és considerada per l'artista com una obra d'art en si mateixa.

Sandra Guimarães ressalta que "és un privilegi que Ryan Gander haja desenvolupat la primera obra de la Web Collection, així com comptar amb la seua presència per a impartir una conferència-performance el 22 d'octubre en Bombas Gens Centre d'Art".

I afig: "Ryan Gander és considerat un dels artistes més prolífics del nostre temps. La seua pràctica conceptual es veu estimulada per les preguntes, per l'experimentació, pel misteri, així com per les possibilitats de tot".

ACCESSIBLE "EN QUALSEVOL PART DEL MÓN"

"Amb el projecte 'Difficult Ideas and Unrealised Projects' (2021), Gander suggereix una nova presencialitat, valor i fins i tot propietat a la peça per part de l'usuari: en certa manera, es converteix en un 'regal' que cada usuari podrà posseir i utilitzar lliurement sense costos". "El nou programa Web Collection fa que la Col·lecció Per Amor a l'Art siga més accessible per a tots i en qualsevol part del món", conclou.

Ryan Gander (Chester, el Regne Unit, 1976) viu i treballa en Suffolk i Londres. Es caracteritza per les diverses formes de materialitzar les seues obres: des de l'escultura, l'escriptura, el disseny gràfic, la instal·lació o la performance, fins al cinema. Gander connecta el quotidià amb l'esotèric, els elements que passen desapercebuts i els quotidians, a través de processos de pensament que qüestionen el llenguatge i el coneixement.

Amb les seues complexes posades en escena, l'artista convida a l'espectador a fer les seues pròpies associacions i inventar una narrativa pròpia: desxifrar les claus ocultes que apareixen a les obres, una xarxa amb múltiples connexions.

Gander va ser condecorat amb l'Ordre de l'Imperi Britànic pels seus serveis a l'art contemporani. Les seues exposicions individuals més recents han tingut lloc en Space K (Seül, Corea del Sud, 2021), Lisson Gallery (Nova York, Estats Unit, 2020), Kunsthalle Bern (Suïssa, 2019), Lisson Gallery (Shanghái, la Xina, 2019), Esther Schipper (Berlín, Alemanya, 2019), 21ª Biennal de Sídney (Austràlia, 2018) o Taro Nasu (Tòquio, el Japó, 2018).

Entre els seus principals projectes es troben la Biennal de Liverpool (el Regne Unit), Performa 15 (Nova York, els Estats Units), Imagineering (Okayama Castle, Okayama, el Japó), Esperluette (Palais de Tòquio, París, França), dOCUMENTA 13 (Kassel, Alemanya); ILLUMInations en la 54ª Exposició Internacional d'Art de la Biennal de Venècia (Itàlia) o "Intervals" en el Solomon R. Guggenheim Museum (Nova York, els Estats Units).