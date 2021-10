Seminci mantiene su alianza con Filmin, que suma a su catálogo más de un centenar de títulos incluidos en la 66 edición

Esta colaboración se inició en 2020, para facilitar al público el visionado de películas programadas, ante las limitaciones de aforo derivadas de la pandemia de la Covid-19, y se mantiene en esta 66 edición con el objetivo de acercar la programación de Seminci, sobre todo, a espectadores de fuera de Valladolid. Los títulos estarán disponibles para los no suscriptores de Filmin, el precio de los largometrajes será de 3,95 euros y el de los cortos, de 0,95 euros.

En el caso de Sección Oficial, estarán disponibles nueve de los 12 cortometrajes a concurso: 'More Happiness', de Livia Huang; 'Dad's Sneakers', de Olha Zhurba; 'Aska', de Clara Milo; 'Mi última aventura', de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini; 'Lili Alone', de Zou Jing; 'The Salamander Child', de Théo Degen; 'I Gotta Look Good for the Apocalypse', de Ayçe Kartal; 'Easter Eggs', de Nicolas Keppens, y 'The Hangman at Home', de Michelle y Uri Kranot.

'A Brixton Tale', de Darragh Carey y Bertrand Desrochers; 'The Son', de Noushin Meraji; 'Him', de Guro Bruusgaard; 'Celts', de Milica Tomovic; 'The Story of Southern Islet', de Keat Aun Chong, y 'Wood and Water', de Jonas Bak, largometrajes a concurso en Punto de Encuentro, forman parte, asimismo, de los títulos seleccionados para su visionado en Filmin. También los nueve cortos que competirán por el premio de esta sección y varios de los trabajos incluidos en La Noche del Corto Español.

El público de la 66 Seminci tendrá también acceso a través de Filmin a cinco de los 13 largos que competirán en la sección Tiempo de Historia: 'Bottle Songs 1-4', de Chloé Galibert-Laîne y Kevin B. Lee; 'A Man and a Camera', de Guido Henderickx; 'Rancho', de Pedro Speroni; 'Untold Secrets', de Teresa Lavina, y Walk with Angels, de Tomasz Wysokinski. Serán nueve los cortometrajes a concurso en esta sección dedicada al documental, seis de los cuales estarán en Filmin: 'When We Were Bullies', de Jay Rosenblatt; 'Balcony Concert', de Krzysztof Kadlubowski; 'In Flow of Words', de Eliane Esther Bots; 'Your Street', de Güzin Kar; 'Naya', de Sebastian Mulder, y 'VO', de Nicolas Gourault.

El apartado DOC. España también estará representado en esta segunda colaboración entre Seminci y Filmin, con cinco de sus documentales a concurso: 'Breathe', de Susanna Barranco; 'Carceller. El hombre que murió dos veces', de Ricardo Macián Arcas; 'Posidonia', de Adán Aliaga; 'Elvira de Hidalgo. Donare la divinità', de Vicky Calavia, y 'Hasta el alba', de Horacio Alcalá.

Dentro de este catálogo de la 66 Seminci disponible en Filmin estarán 22 de los 23 títulos incluidos en el ciclo 'Relatos salvajes, historias extraordinarias', dedicado al país invitado de esta edición, Argentina. Una selección que incluye 'El secreto de sus ojos', filme que le valió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2010 a Juan José Campanella, que recibirá la Espiga de Honor de Seminci el sábado 23, durante la gala de inauguración. Siete de las 16 películas que integran el ciclo 'Disidencias: nuevos cineastas, nuevas miradas' podrán visionarse también en Filmin, incluidas cintas reconocidas con prestigiosos galardones a nivel internacional, como 'El hijo de Saúl', de László Nemes, Oscar a la mejor película extranjera; 'Entre nosotros', de Maren Ade, Premio Especial del Jurado en Sundance, o 'Mr. Fang', de Wang Bing, premio a la mejor película en el Festival de Locarno.

Completan el catálogo de la 66 Seminci en Filmin títulos enmarcados en los apartados Spanish Cinema (entre ellos, 'La calle del agua', de Celia Viada, que se llevó siete premios en el 58 Festival de Gijón), Cine & Cambio Climático, Cine, Vino & Gastronomía y Castilla y León en Largo y en Corto, además de dos de las proyecciones especiales que acoge este año el festival: el largometraje 'Capitán Nemo en la batalla contra el ELA', de Miguel Martín, y el corto 'Un memorial contra la injusticia y la barbarie', de Diego P. Morán M.

LAS PROYECCIONES DE VENTANA CINÉFILA, TAMBIÉN EN FILMIN

Un total de 22 títulos (ocho largometrajes y 14 cortos, repartidos en tres sesiones) conforman la programación de Ventana Cinéfila, cuyas proyecciones se desarrollarán en formato online del 23 de octubre al 23 de noviembre, también a través de Filmin.

Esta iniciativa, en la que participan alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato, surgió en 2020 de manos de la Seminci de Valladolid y el Festival de Cine Europeo de Sevilla, citas a las que se suman ahora el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y el Festival de Málaga, reunidos bajo la marca Profestivales21. En su primera edición, Ventana Cinéfila llegó a más de 70.000 jóvenes espectadores.