Ceruti dice que para él "sería un honor estar querellado junto al interventor" por el contrato de basuras

La empresa anunció el viernes que había presentado una querella criminal contra el interventor municipal, Ignacio Gómez Álvarez; la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez Fernández; y la jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible, Julia Benito, por presunta prevaricación administrativa en la firma de informes del servicio; querella que, dijo, no descarta ampliar a la Junta de Gobierno local, de la que es parte Ceruti.

Hoy, a preguntas de la prensa sobre cómo puede afectar la vía judicial al proceso, Ceruti ha declarado que lo desconoce porque la decisión depende de un tercero, pero lo que sí tiene "clarísimo" es que el Ayuntamiento está haciendo "lo que han dicho los servicios técnicos que se tiene que hacer". Además de que, en su opinión, existe "un peligro muy grave", que es que deje de recogerse la basura, "lo que en muy poco tiempo provocaría una situación de insalubridad que pondría en peligro a los ciudadanos de Santander".

Para el concejal, si el Ayuntamiento condicionara su actuación "al miedo de obtener una resolución negativa" en los tribunales, "no haríamos nada". Y en este sentido se ha referido a la "injusticia extraordinaria" que en su opinión ha sufrido el interventor con la querella, pues "hizo lo que debía", al advertir en un informe de los incumplimientos del contrato.

"Cumplió con su deber y ahora está querellado", ha señalado el edil, que ha sufrido esta "amenaza" como miembro de la Junta de Gobierno local. "Nosotros hacemos lo que creemos que es justo y después que los tribunales decidan. Pero no podemos condicionar nuestra actividad al miedo a pasar apuros judiciales", ha sostenido. "El interventor no condicionó su obligación al miedo de sufrir una querella y nosotros no lo vamos a hacer tampoco", ha subrayado.

Además, ha apuntado que "ni siquiera la concesionaria ha discutido" que Santander está sucia, por lo que "había que tomar medidas".

En este sentido, ha recordado que Ascan ha afirmado que la ciudad está sucia porque las condiciones del contrato no se podían cumplir, lo que ha hecho que el edil vuelva a reclamar una comisión de investigación sobre basuras "porque cada vez hay más cuestiones que aclarar". En este caso, "quién chantajeó a la concesionaria y le obligó a presentar una oferta a la baja" porque, según el argumento de la UTE, "solo caben dos circunstancias: o concurrió sabiendo que no iba a cumplir lo que prometía o fue obligada a concurrir por alguien y nos gustaría saber quién".

NUEVA ADJUDICATARIA

Respecto a la nueva adjudicataria temporal del servicio, Cespa, la segunda empresa mejor valorada en el concurso de basuras de 2012, Ceruti ha precisado que las condiciones del contrato "no son las mismas" que las de Ascan-Geaser porque se trata de un contrato de emergencia.

En este sentido, el portavoz de Cs ha "aplaudido" la decisión de la Concejalía de Medio Ambiente y de Alcaldía (ambas del PP) de optar por la segunda empresa mejor puntuada como "criterio objetivo" para la adjudicación, "el único que podía escapar de cualquier mala interpretación".

El concejal ha señalado que una vez Cespa ha aceptado el encargo, "entendemos que lo ha hecho con pleno conocimiento de las condiciones y sabiendo que va a poder llevar a cabo una limpieza eficiente de la ciudad porque sino estaría haciendo lo mismo que la anterior concesionaria y no creemos que sea el caso".

De cualquier forma, ha asegurado que "se controlará" que haya "un perfecto cumplimiento" de las condiciones del contrato. Incluso se ha previsto que Cespa asuma el alquiler de la maquinaria si Ascan no la entrega.

La responsabilidad del contrato es de la directora general de Medio Ambiente -"que ha sufrido una querella por la anterior concesionaria que dice que ha hecho demasiado bien su trabajo"-, además de que hay otra empresa externa que vigila el cumplimiento. Y en Cs estarán "atentos y vigilantes" a que se cumpla "aunque me parece que esta vez no va a hacer mucha falta", ha comentado Ceruti.

"Esta vez va a haber mucha gente mucho más atenta de lo que lo estuvo antes, vigilante respecto al cumplimiento de este contrato", ha apostillado.

TRABAJADORES

En cuanto a los trabajadores del servicio, el edil ha dicho que su "sensación" es que, cuando empiece a prestar el servicio Cespa, a partir del 11 de noviembre, "habrá que contratar a más gente" porque la plantilla actual, que se subrogará, no cumple el número exigido en el contrato -como señala el informe de Intervención de 2018-, y la nueva concesionaria deberá "tener la plantilla en los números necesarios".

Ceruti también ha recordado que en el contrato se condiciona la reducción de plantilla a la aportación de maquinaria que lo sustituya; máquinas y estado de las mismas -que ha cuestionado, afirmando que "muchas no funcionan"- que ahora revisará la nueva concesionaria. Ya se sabe que no ha habido camiones lava contenedores cuando el contrato establecía que fueran tres.

También, el edil ha rechazado las comparaciones de Ascan con lo sucedido con los contratos de Parques y Jardines y de Aguas, porque la situación es diferente. "Si Ascan-Geaser hubiera cumplido sus condiciones, hubiera llegado el vencimiento del plazo y aún no estuviera licitado el siguiente contrato, hubieran seguido ellos, como en Parques y Jardines, pero las circunstancias son completamente diferentes" porque tiene sentencias en contra por incumplimientos graves y un informe del Consejo de Estado "que dice que debemos resolver el contrato".

"Se ha buscado en los dos asuntos resolver el problema de la manera más razonable" y "no se ha dispensado ninguna diferencia de trato", ha subrayado al respecto.

Y ha lamentado que la adjudicataria, que el viernes recordó que era una empresa cántabra, no cumpliera el contrato "con diligencia porque perjudicaban a aquella gente de la que son".

MUNICIPALIZACIÓN

Respecto a la municipalización del servicio de basuras que ayer han reclamado asociaciones vecinales de Santander, Ceruti la ha rechazado por la "imposibilidad material" y la falta de capacidad para gestionar el servicio por parte del Ayuntamiento, además de porque la externalización se ha "demostrado que es más efectiva" para consistorios "de cierto tamaño".