Casado no se siente desautorizada y, sobre Maroto, dice que tiene "poco tiempo" para "otra cosa" que no sea trabajar

Así ha respondido en un encuentro con los medios de comunicación en su visita a Salamanca para participar en una reunión del patronato de la Fundación del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (FIBSAL), donde, a otra pregunta sobre si se ha sentido desautorizada, ha manifestado: "No, para nada".

En este mismo encuentro con la prensa, en la entrada del Hospital de Salamanca, se ha remitido a las palabras que ha pronunciado este lunes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la presentación del nuevo centro de salud en Calzada de Valdunciel, en las que destacó el "compromiso" del Ejecutivo.

"Tengo un compromiso total y absoluto con la sanidad, total y absoluto. En más de 30 años de mi vida me he dedicado a ser profesional de la sanidad", ha apuntado en una contestación donde ha añadido que le preocupa "especialmente" la atención primaria. "Desde luego, la atención primaria rural y urbana me preocupa enormemente", ha apostillado.

"Por ese motivo, porque sabemos que hay una situación de fragilización por el tema del número de profesionales, de las personas que se van a jubilar, de que las entradas no son las que deberían de ser en cuanto a nuevos profesionales, por eso hacemos el planteamiento de tener una nueva estrategia de reordenación y una estrategia de refuerzo de la atención primaria, precisamente para reforzarlo", ha añadido.

Finalmente, ha apuntado: "Lo que tenemos que hacer es seguir informando, explicando bien lo que vamos a hacer, porque el objetivo es garantizar la calidad y que todo el mundo tenga médico de familia y enfermera".