El artista británico Ryan Gander inaugura la Web Collection de Bombas Gens

El objetivo es "expandir la colección Per Amor a l'Art a una plataforma digital y promover el uso de la World Wide Web como un medio artístico y conceptual y generará encargos de obras a artistas locales, nacionales e internacionales", explican los responsables del centro cultural en un comunicado.

El lanzamiento correrá a cargo del artista británico Ryan Gander, ya presente en la Colección Per Amor a l'Art con la pieza An Absolute Bereavement of the Sense Illustrated (2016). Este primer encargo, titulado 'Difficult Ideas and Unrealised Projects' (2021) y comisariado por la directora artística Sandra Guimarães, será presentado el próximo viernes, 22 de octubre, en Bombas Gens Centre d'Art.

La participación de Gander consistirá en un salvapantallas: un archivo de descarga gratuita y libre de derechos de autor, sin olvidar la presencia física y el valor que comporta la pieza. Así, y como sucede en gran parte de su trabajo, la obra física está ausente pero el artista ofrece un impulso o intención que deja al espectador (en este caso, usuario) un espacio para finalizar la obra.

El formato juega con la fórmula de "cita del día" y el modo de inspiración. De hecho, el título remite al método de trabajo del artista, que afirma tener "literalmente miles de ideas, puntos de partida y catalizadores para obras de arte, las paredes de mi estudio están llenas de ellas impresas en hojas de papel...", pero que, "debido al tiempo no puedo mantener todo lo que imagino que me gustaría hacer y lograr". Esta pieza forma parte de todas esas ideas que quedan sin realizar por falta de tiempo o difíciles de formalizar, y que forman parte de ese listado que arrastra desde hace más de una década.

Para acompañar el lanzamiento, Ryan Gander protagonizará el tercer Bombas Artist Talk. Esta vez, el encuentro público consistirá en el estreno mundial de la conferencia-performance Loose Associations: Wretched '20 _la última de una serie que Gander escribe anualmente desde el año 2000 y que es considerada por el artista como una obra de arte en sí misma.

Sandra Guimarães resalta que "es un privilegio que Ryan Gander haya desarrollado la primera obra de la Web Collection, así como contar con su presencia para impartir una conferencia-performance el 22 de octubre en Bombas Gens Centre d'Art".

Y añade: "Ryan Gander es considerado uno de los artistas más prolíficos de nuestro tiempo. Su práctica conceptual se ve estimulada por las preguntas, por la experimentación, por el misterio, así como por las posibilidades de todo".

ACCESIBLE "EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO"

"Con el proyecto 'Difficult Ideas and Unrealised Projects' (2021), Gander sugiere una nueva presencialidad, valor e incluso propiedad a la pieza por parte del usuario: en cierto modo, se convierte en un 'regalo' que cada usuario podrá poseer y utilizar libremente sin costos". "El nuevo programa Web Collection hace que la Colección Per Amor a l'Art sea más accesible para todos y en cualquier parte del mundo", concluye.

Ryan Gander (Chester, Reino Unido, 1976) vive y trabaja en Suffolk y Londres. Se caracteriza por las diversas formas de materializar sus obras: desde la escultura, la escritura, el diseño gráfico, la instalación o la performance, hasta el cine. Gander conecta lo cotidiano con lo esotérico, los elementos que pasan desapercibidos y los cotidianos, a través de procesos de pensamiento que cuestionan el lenguaje y el conocimiento.

Con sus complejas puestas en escena, el artista invita al espectador a hacer sus propias asociaciones e inventar una narrativa propia: descifrar las claves ocultas que aparecen en las obras, una red con múltiples conexiones.

Gander fue condecorado con la Orden del Imperio Británico por sus servicios al arte contemporáneo. Sus exposiciones individuales más recientes han tenido lugar en Space K (Seúl, Corea del Sur, 2021), Lisson Gallery (Nueva York, Estados Unido, 2020), Kunsthalle Bern (Suiza, 2019), Lisson Gallery (Shanghái, China, 2019), Esther Schipper (Berlín, Alemania, 2019), 21ª Bienal de Sídney (Australia, 2018) o Taro Nasu (Tokio, Japón, 2018).

Entre sus principales proyectos se encuentran la Bienal de Liverpool (Reino Unido), Performa 15 (Nueva York, Estados Unidos), Imagineering (Okayama Castle, Okayama, Japón), Esperluette (Palais de Tokyo, París, Francia), dOCUMENTA 13 (Kassel, Alemania); ILLUMInations en la 54ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia (Italia) o "Intervals" en el Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York, Estados Unidos).