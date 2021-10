Otegi dice que la izquierda abertzale ha dado "un salto cualitativo" y no entiende que Urkullu esté "enfadado"

20M EP

NOTICIA

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que la izquierda independentista ha dado "un salto cualitativo" con la declaración de este lunes y ha dicho no entender que el lehendakari Iñigo Urkullu y el PNV estén "enfadados cuando tu país está muy contento". Asimismo, ha afirmado que se ha dado este paso "ahora porque tocaba" y ha admitido que "no todos están de acuerdo tampoco en nuestra casa" porque piensan que "nosotros damos mucho y otros no dan nada".