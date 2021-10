El PP exige al Govern que los diputados socialistas de Baleares voten en contra de los PGE porque son "negativos"

Sagreras ha trasladado esta petición durante la sesión de control al Govern, en el pleno del Parlament, donde ha preguntado a la consellera de Hacienda sobre su valoración de los Presupuestos.

En este sentido, el diputado 'popular' ha desgranado las inversiones a la baja que no recibirán las Islas y le ha preguntado a Sánchez "si no le causa vergüenza que Baleares no reciba ni un euro para el convenio de carreteras".

Por su parte, la consellera de Hacienda ha exigido a los diputados del PP que "participen de las alegrías de Baleares, de estos PGE que permitirán cambiar el modelo productivo con inversiones que mejorarán la vida de los baleares".

((Habrá ampliación))