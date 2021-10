Urkullu insiste en que la declaración de EH Bildu es "positiva", pero pide que reconozca que ETA no debió existir

20M EP

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido este martes en que la declaración de EH Bildu en la que reconoce "el sufrimiento" causado a las víctimas de ETA es "positiva", pero no supone "nada extraodinario" porque "no ha hecho autocrítica de su pasado" ni ha dicho que la organización terrorista no debió existir.