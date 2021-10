La Comunitat estudia llevar la mascareta obligatòria en els esbarjos

La Generalitat està estudiant l'adaptació del protocol de mesures de seguretat antiCovid en els centres educatius per a eliminar en breu l'obligació de portar mascareta en els espais oberts d'aquests recintes.

Tenint en compte les dades d'evolució de la pandèmia en la Comunitat, s'està treballant en la flexibilització de les mesures i «els detalls estaran explicitats quan estiga actualitzat aquest protocol durant aquesta setmana», van avançar fonts de l'administració.

Sobre aquest assumpte també es va pronunciar ahir el president, Ximo Puig, qui va assenyalar que «és una qüestió que s'està treballant des de la Conselleria de Sanitat en contacte amb la d'Educació», i va emfatitzar que, «sempre garantint la seguretat, s'avançarà» en la relaxació de les restriccions.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ja va avançar en una entrevista aquest cap de setmana que en els pròxims dies s'actualitzaria el protocol, «ja que les condicions estan sent molt favorables», i va posar com a exemple l'eliminació «de la mascareta en espais oberts» dels col·legis, encara que va precisar que, de moment, no hi haurà canvis a l'interior de les aules.