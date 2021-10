Ribó convoca a la Policia i activa l'Observatori de l'Oci pel botellot

L'expansió del botellot per cada vegada més barris de València (Benimaclet va ser aquest cap de setmana l'últim i més destacat exemple d'una llarga llista) està causant «preocupació» a l'Ajuntament, tal com va reconéixer ahir l'alcalde, Joan Ribó, que ha activat dues mesures per a frenar-lo: d'una banda, ha convocat a la Policia Local a una reunió per a estudiar possibles accions i, per un altre, ha activat l'Observatori de l'Oci i el Turisme, en el qual estan representats veïns, hostalers i el propi Consistori.

Mentrestant, des de l'oposició, PP i Ciutadans reclamen una unitat policial antibotellot i acusen a Ribó d'haver sigut «permissiu». Segons va explicar Ribó, l'activació de l'Observatori pretén que «aquest espai de diàleg comence a treballar amb les mesures pactades que han de servir per a combatre el fenomen del botellot a la ciutat».

Igualment, el primer edil va fer una crida als joves en favor del civisme i del compliment de les normes bàsiques de convivència en la capital valenciana.

Ribó va insistir que aquest organisme s'ha de constituir per a començar a treballar en les mesures «pactades» que han de servir per a combatre el botellot en els diferents barris de la ciutat en els quals s'ha detectat aquesta pràctica, i va apel·lar al civisme i al compliment de les normes bàsiques de convivència a la ciutat. «Volem demanar a la gent jove un respecte per les normes de convivència i una contenció en l'ús de l'alcohol, perquè d'alguna manera són les causes del botellot», va exposar l'alcalde. «És cert que és un tema que no es produeix només a València, però això no ens pot acontentar en absolut», va destacar.

«En aquests moments estem en la fase de constitució de l'Observatori de l'Oci juntament amb les associacions de veïns i l'hostaleria per a buscar solucions mitjançant un tractament barri per barri», va exposar el responsable municipal en parlar de l'estratègia que en les pròximes setmanes seguirà l'Ajuntament per a combatre aquest fenomen.

Ribó va comunicar també que ha convocat «una reunió urgent amb la Policia Local per a tractar aquest tema». «No es tracta de donar una resposta únicament policial, però evidentment hi ha una falta de respecte a unes mínimes normes de convivència davant la qual nosaltres hem de respondre», va manifestar.

Des de l'oposició, la portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, va insistir en la seua petició que la Policia Local compte amb una unitat específica per a frenar els botellots en «punts conflictius» de la ciutat com el barri de Benimaclet o la plaça d'Hondures. «Com de desesperat ha d'estar un veí per a pintar la seua façana?», es va preguntar en declaracions als mitjans després que alguns residents de Benimaclet hagen estampat aquest cap de setmana pintades contra el botellot.

Es tracta d'una petició que el grup popular portarà al pròxim ple perquè el Govern local (Compromís-PSPV) cree una unitat policial antibotellot que permeta reforçar l'actual torn de nit, amb «pocs efectius» en una plantilla «molt minvada». També proposen que la Policia Local es coordine amb altres cossos.

Per part seua, el portaveu del grup Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, va retraure a l'alcalde, Joan Ribó, la seua «inacció» davant el botellot a la ciutat i el va acusar de ser «permissiu» i d'ignorar els avisos de veïns i de la societat civil, després dels fets ocorreguts en el centre de Benimaclet durant el cap de setmana.

«Ribó afirma que aquest Observatori està ara en fase de constitució, però ha tingut dos anys i mig i no ha fet res», va afirmar ahir Giner, qui va acusar a Ribó d'haver mostrat «una permissivitat tremenda».

Multen a 29 locals d'oci i restauració

La Policia de la Generalitat ha imposat 29 sancions a establiments d'oci i restauració dins d'una campanya especial de vigilància i control desenvolupada entre el dijous 14 i el diumenge 17 d'octubre per tota la Comunitat Valenciana. La unitat adscrita de la Policia Nacional va realitzar 202 inspeccions i va identificar a 565 persones i 367 vehicles entre el dijous i el diumenge.