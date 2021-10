Isabel Rábago estalla al saber que Julen la nominó directamente y se niega a definirle en 'Secret Story'

Telecinco emitió este lunes 18 de octubre Secret Story: última hora, una gala presentada por Lara Álvarez. En ella, los concursantes hicieron el ejercicio de atribuirle adjetivos a Julen de la Guerra. Todos excepto una, Isabel Rábago, que se negó.

Y es que, las nominaciones del pasado jueves siguen trayendo cola. Luca Onestini y Julen de la Guerra ganaron el privilegio de salvar a un nominado y poner, en su lugar, a otra persona en la cuerda floja. En ese momento, habían sido nominados por los participantes Lucía Pariente, Adara Molinero y Luca Onestini.

Como era de esperar, el italiano optó por salvarse a sí mismo, y dejó en manos de Julen el nombre de la nueva persona. Tras dudar entre Cynthia Martínez e Isabel Rábago, pues consideró a los demás intocables, el joven se decantó por Rábago.

Sin embargo, el resto de concursantes que no eran Luca y Julen no supieron este último cambio en ese momento, sino días después. Hasta entonces, Julen estuvo bastante triste pues, según dijo, estaba arrepentido por haber subido a Rábago a la palestra en lugar de ponerse él mismo.

Cuando la aludida lo supo, no se lo tomó mal. Entendió la decisión y le pidió a Julen que no estuviera triste por ello. Sin embargo, esto cambió poco después. Y es que, la periodista había entendido que había sido nominada por ser la siguiente con más votos, y no porque lo decidieran mediante un diálogo el italiano y Julen.

A raíz de esa decepción, se negó a participar en un juego de la gala que consistió en adjudicarle adjetivos a Julen: "Era para mí el favorito, le atribuí una serie de cosas que pensaba que era y es mi decepción ahora, ni puedo valorarle ni quiero hacerle daño", comentó con tristeza.