Doble y polémica expulsión en 'MasterChef Celebrity 6': "No me parece justo"

Este lunes 18 de octubre, La 1 emitió una nueva entrega de MasterChef Celebrity 6 en La 1. Sorprendentemente, el programa terminó con dos despedidas: la de Terelu Campos y la de Miki Nadal. Según expresaron los jueces, ninguno de los dos superó las exigencias requeridas en la última prueba de la gala.

También cocinaron en ella Arkano, David Bustamante, Verónica Forqué y Juanma Castaño, que corrieron mejor suerte.

Todos ellos resultaron perdedores en la prueba de exteriores, celebrada en Menorca y con un menú protagonizado por el marisco como desafío. “Seréis vosotros los que repartiréis tres delantales negros por equipo”, apuntó Jordi Cruz.

Ya en la prueba de eliminación, los delantales negros se dividieron en dos equipos. En uno estaban Bustamante, Nadal y Juanma Castaño; mientras que el otro lo formaron Terelu Campos, Verónica Forqué y Arkano. De la primera ronda fueron Forqué y Bustamante quienes salieron victoriosos, por lo que no tuvieron que cocinar más.

Ya sin equipos, los delantales negros prepararon un mar y montaña, y fue esto lo que se cobró a los concursantes Terelu Campos y Miki Nadal. De la primera se comentó que no había entendido correctamente el concepto de la prueba. En el caso de Nadal, el problema principal fue el sabor, provocando a los jueces todo tipo de muecas al probar su propuesta.

En la entrevista posterior al momento en el que conoció su expulsión, Campos declaró que sus finalistas eran Belén López y Bustamante, aunque destacó el papel de Carmina como el de una mujer de las de antes que se debería reivindicar siempre.

¡Sorpresa! Esta noche vivimos una doble expulsión en las cocinas de #MCCelebrity. Despedimos a @terelu_campos y @NadalMiki tras el gran reto de Oriol Castro. ¡Gracias aspirantes! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/zeGrth2b38 — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

“Lo mejor ha sido que no he tenido guion, he sido yo; y lo mejor que me llevo de la experiencia es el sueldo”, bromeó, por su parte, Nadal. La despedida de este último no fue nada bien recibida en redes sociales, donde es uno de los favoritos. Tanto es así, que ya se espera que vuelva repescado.

Olé pa tu casa Terelu es lo más justo, pero Miki no me parece, a la repesca por lo menos hace gracias y sus cosas con Juanma Dan vidilla ahora que? #MasterChefCelebrity — Daniee (@Mariluz________) October 18, 2021

Miki expulsado antes que Navarrete, espero que lo repesquen justo cuando expulsen a Navarrete #MasterChefCelebrity — empanadia (@empanadiawtf) October 18, 2021

pues no me parece justo!!! era un mar y montaña aunque se le haya olvidado un ingrediente!!! espero que vuelva en la repesca Miki, claro!!#MasterChefCelebrity — MAJO (@mjpalo) October 18, 2021

pues no me parece justo!!! era un mar y montaña aunque se le haya olvidado un ingrediente!!! espero que vuelva en la repesca Miki, claro!!#MasterChefCelebrity — MAJO (@mjpalo) October 18, 2021