David Bustamante, en 'El hormiguero': "Con 20 años me escocía que me llamaran llorica"

El hormiguero comenzó la semana con la visita de David Bustamante, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su último trabajo, el musical Ghost, que se representa en el teatro EDP Gran Vía de Madrid y donde es el protagonista

"Es el proyecto más difícil y a la vez el más maravilloso que he hecho en toda mi carrera", afirmó el cantante. "Es la banda sonora del vídeo de mi comunión y la película favorita de mis padres", comentó.

"Me parece que es una historia maravillosa, la redescubrí recientemente a raíz del musical que, a su vez, es una gran producción donde también hay efectos especiales y magia, es una historia muy emocionante", añadió el invitado.

Pablo Motos le preguntó si era más difícil aprenderse el texto o estar en el escenario sin hacer nada, a lo que Bustamante le respondió que "al principio pensé que era el texto, pero me di un mes porque quería hacerlo bien. Al final, creo que lo más difícil que hay es estar en el escenario sin que se vea tus intenciones y escuchar, eso es complicado".

El presentador no pudo evitar bromear con el cantante sobre su facilidad para llorar, que todos los espectadores habían podido ver desde su presentación en Operación Triunfo: "A lo largo de tu carrera has tenido que soportar bromas y que te llamaran llorica: ¿En algún momento te ha molestado?".

David Bustamante, en ‘El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Cuando tenía 20 años me escocía un poco, ahora me sé reír de la vida y tomarme las cosas con la seriedad que merecen. Antes me ofendían o me provocaban cosas, a veces salto porque soy temperamental, pero ahora me tomo la vida más tranquila", admitió el artista.

Motos añadió: "Dicen tus compañeros que lo mejor que se te da es llorar...". El invitado le contestó entre risas: "Pues no lo entiendo...". Y afirmó sobre su papel en Ghost que "llegar a una intención y transmitirla es lo más complicado y empatizando con este personaje he llegado a emociones que nunca había pensado".

Por último, el valenciano retó a Bustamante a rapear su famoso tema No soy un Superman al ritmo de la música de la serie El príncipe de Beal Air, desafío que aceptó con bueno humor y que solventó correctamente.