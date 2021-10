Esquerra Unida porta a Europa la retirada de llibres LGTBI en instituts de Castelló

Aquesta petició arriba dies després de la paralització cautelaríssima per part d'un jutjat de Castelló de la distribució de 32 publicacions de temàtica LGTBI en instituts de la província a instàncies d'una denúncia presentada per l'associació Abogados Cristianos.

En el mateix escrit, Esquerra Unida demana conéixer les accions que es portaran endavant des de les instàncies europees en cas que la decisió judicial siga executada de manera definitiva.

I és que, adverteix en un comunicat, aquesta mesura judicial arriba en un moment en el qual l'extrema dreta agreuja el seu discurs contra el feminisme i la diversitat sexual, ja que en les últimes setmanes s'han denunciat públicament diverses agressions LGTBI-fòbiques a la Comunitat Valenciana.

Des de la formació d'esquerres qualifiquen la censura de llibres com una mesura absolutament antidemocràtica i inaudita, a més de fer patent el seu compromís amb els drets del col·lectiu i mostrar la seua voluntat de seguir lluitant fins a aconseguir "una societat i uns centres educatius inclusius, on tinguen cabuda totes les xiquetes i xiquets".

"Ens trobem davant uns fets molt greus, malgrat que és una mesura cautelar estem parlant de la retirada de llibres", incideix la coordinadora d'Esquerra Unida (EUPV), Rosa Pérez, en aquest cas de llibres que parlen de la diversitat i de la igualtat, "valors fonamentals per a viure en convivència".

I recalca: "Aquells que no estan d'acord amb la diversitat i la igualtat són els qui venen a trencar eixa convivència. No és possible una impugnació constant del poder judicial cap al polític, menys encara quan s'està treballant per una societat millor des del respecte i l'educació".