L'Ivass promou l'accés a la cultura de les persones amb diversitat funcional intel·lectual

Set persones amb diversitat funcional intel·lectual del centre de l'IVASS i altres set usuaris del Centre Ocupacional (CO) Síndrome de Down de Castelló han participat en una activitat de lectura continuada de la versió adaptada a lectura fàcil de la novel·la d'aventures 'L'illa del tresor', de Robert Louis Stevenson.

La directora general de l'Ivass, Noelia Martí, ha felicitat al grup de lectors i ha destacat "l'organització d'iniciatives com aquest que permeten a les persones amb diversitat funcional, cognitiva o intel·lectual accedir a la lectura i la cultura en igualtat de condicions que la resta de la població".

Noelia Martí ha incidit que "la lectura fàcil permet fer més comprensibles els textos i il·lustracions, eliminant barreres per a l'aprenentatge i la participació d'aquestes persones", i ha recordat que el centre ocupacional Rafalafena de l'IVASS duu a terme un Programa d'Animació a la Lectura basat en aquest mètode des de 2015.

La jornada d'animació a la lectura fàcil es presentava en aquest sisé any sota el lema 'Leyendo todos viajamos', constituint-se com a exemple del dret de "totes les persones" a tindre les mateixes oportunitats per a accedir a la cultura i participar en ella.