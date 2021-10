Centres de salut i consultoris de Torrevella funcionen amb normalitat el primer dia laboral després de la reversió

Així ho ha comunicat aquest dilluns la gerent del departament, María Pilar Santos, que ha destacat que han fet un "gran esforç per a potenciar la continuïtat de tot el personal i fins i tot hem reforçat la plantilla de primària". En la mateixa línia, ha indicat que l'Hospital Universitari ha seguit rebent pacients durant tot el cap de setmana "sense cap incidència destacable", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Respecte a Atenció Primària, la gerent ha explicat que s'ha contractat huit metges als quals l'empresa concessionària del servei fins a divendres passat no va renovar el contracte a la fi de setembre. "L'objectiu ara és seguir reforçant la plantilla per a poder rebaixar els contingents assistencials dels professionals per a millorar la qualitat en l'atenció als pacients", ha afegit.

Igualment, el director mèdic d'Atenció Primària, Joaquín Vela, ha estat pendent del funcionament i l'activitat assistencial dels onze centres de salut i sengles consultoris auxiliars que componen el departament per a corroborar que es compleixen les cites programades per a aquesta setmana i ha destacat que "la jornada ha transcorregut sense incidents tant per als pacients com per als treballadors".

D'altra banda, els Punts d'Atenció Continuada (PAC) de Guardamar, La Loma, Orihuela Costa, el Pilar de la Horadada, Rojals i Sant Miquel de les Salines han estat operatius durant tot el cap de setmana i han atès prop d'un miler d'urgències, tant telefòniques com a presencials.

El departament de salut de Torrevella atén a 180.000 persones de deu poblacions dividides en cinc zones bàsiques de salut: Guardamar del Segura, Torrevella, Rojals, el Pilar de la Horadada i Sant Miquel de les Salines.