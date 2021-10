Cvirus.- Els casos repunten a 509 a la Comunitat després del cap de setmana, un 75,52% més, i puja pressió hospitalària

Sobre aquest tema, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat que malgrat aquest increment de casos "no es donen les circumstàncies" per a parlar que una sisena onada i sobre aquest tema s'ha referit a la importància "del gran escut" que suposa la vacuna.

No obstant açò, en declaracions als mitjans després de presentar l'ampliació de l'Hospital Clínic, ha insistit a reclamar prudència: "Hem superat la pitjor fase de la pandèmia, però no es pot donar per superada la pandèmia".

En eixe sentit, ha constatat que segueix havent-hi contagis i, malgrat que "el virus segueix ací", ha lamentat veure situacions "en molts espais festius en els quals pareix que la pandèmia no existisca, però existeix". Per açò, ha exigit respectar les mesures de seguretat i ha apel·lat al 10% de la població diana que encara no s'ha vacunat al fet que ho faça per ells, les seues famílies i responsabilitat social. "Estem en eixa normalitat millorada, que vol dir que hem d'atendre les lliçons de la covid en tots els aspectes", ha recalcat.

D'aquesta manera, amb aquests nous contagis la xifra total de positius se situa en 512.490 persones. Els nous casos per províncies són 155 a Castelló (53.616 en total); 191 a Alacant (188.051) i 163 a València (270.822) i la xifra de casos no assignats es manté en un.

Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia és de 7.820: 849 a la província de Castelló, 2.999 a la d'Alacant i 3.972 a la de València.

320 ALTES

D'altra banda, s'han registrat 320 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 514.285 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 53.907 a Castelló, 188.049 a Alacant i 272.273 a València. El total d'altes no assignades es manté en 56.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 175 persones ingressades, 45 d'elles en la UCI: 47 a la província de Castelló, 5 en UCI; 73 a la província d'Alacant, 29 d'elles a l'UCI; i 55 a la província de València, 11 en UCI.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.836 casos actius, la qual cosa suposa un 0,35% del total de positius i des de l'última actualització, s'han registrat dos brots de 10 o més casos: un de Sant Antoni de Benaixeve amb 11 casos a l'àmbit educatiu i un altre a Aiora amb 18 casos d'origen social.