Gloria Steinem alude a la necesidad de "aprender y enseñar" para construir una sociedad más igualitaria

Steinem ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de su estancia en Oviedo para asistir a la ceremonia de los Premios, en la que ha puesto en valor la lucha de las generaciones anteriores de mujeres en defensa del derecho a voto femenino y de "otras formas de libertad".

"Es importante aprender y enseñar que todos hacemos ambas cosas, aprender y enseñar", ha dicho, explicando que la manera de que cada individuo sea útil para los demás es "escuchar tanto como hablamos y hablar tanto como escuchamos".

La periodista, integrante del movimiento feminista estadounidense desde finales de los años 60, ha querido lanzar un mensaje a las generaciones venideras en el que se ha mostrado esperanzada porque "todos los movimientos de libertad" existentes luchen por explicar que "todos nacemos como seres vivos únicos, distintos de todo lo que les ha antecedido y de todo lo que les seguirá". "Tengo la fe de que podremos seguir adelante", ha dicho.

En este sentido, confía en que se alcance una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres ahora que observa cómo los jóvenes "no sienten que las divisiones entre ellos sean las mismas" que las existentes, a su juicio, en un sistema que "nace del deseo de controlar a la mujer" y que "está arraigado" en la sociedad.

En su opinión, el éxito del movimiento feminista es que se valore a las mujeres "sin la necesidad de evaluarnos por el sueldo o la relación con un varón de prestigio". "Que nos vemos las unas a las otras como personas valiosas y únicas", ha resumido.

LA GALARDONADA

Gloria Steinem nació en Toledo (Ohio, EE. UU.) el 25 de marzo de 1934. Se graduó en el Smith College (Northampton, Massachusetts) en 1956, tras lo que se trasladó a la India durante dos años con una beca. En 1960 se estableció en Nueva York y empezó a trabajar para la revista Help! En 1968, después de haber trabajado en el Playboy Club de Nueva York para escribir una exclusiva sobre las condiciones laborales y salariales de estas mujeres, colaboró en la fundación de New York Magazine.

Como periodista independiente escribió para Esquire y The New York Times Magazine, entre otras publicaciones. En 1972 cofundó Ms., la primera revista feminista y la primera creada y dirigida exclusivamente por mujeres. Fue una de sus editoras durante quince años y es miembro de su comité asesor, puesto desde el que tuvo un papel destacado en la venta de la revista a la Feminist Majority Foundation en 2001.

También se dedicó a la militancia feminista, además de a través de sus artículos y trabajos periodísticos, con su participación en distintos foros y en la fundación de organizaciones de mujeres, como el National Women's Political Caucus, la Ms. Foundation for Women, de la que es founding mother (madre fundadora), la Women's Action Alliance, el Women and AIDS Fund y el Women's Media Center.

Destacada integrante del movimiento feminista estadounidense desde finales de los sesenta y principios de los setenta, Gloria Steinem adquirió notoriedad con la publicación del artículo After Black Power, Women's Liberation (Después del poder negro, la liberación de las mujeres) en 1969 en New York Magazine.

Como periodista, Steinem ha escrito sobre problemática laboral y sobre derechos de las minorías y ha cubierto manifestaciones cuyas causas también ha apoyado públicamente. En su faceta de activista, Steinem, considerada actualmente en su país como una de las figuras más significativas e icónicas del movimiento por los derechos de la mujer, ha destacado también por su lucha a favor de la legalización del aborto, la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, así como contra la pena de muerte, la mutilación genital femenina y el maltrato infantil.

Gloria Steinem también es autora de varios superventas, entre ellos The Beach Book (1963), Outrageous Acts and Everyday Rebellions (1983), Revolution from Within: A Book of Self-Esteem (1992) (Revolución desde dentro: un libro sobre la autoestima, 1995), Marilyn (1997), Doing Sixty & Seventy (2006) y My Life on the Road (2015) (Mi vida en la carretera, 2016).

En 2020 se estrenó la película biográfica The Glorias, basado en este último libro, y la cadena HBO estrenó la serie Mrs. America, que narra algunos de los episodios principales de los inicios de la lucha feminista en Estados Unidos protagonizados por Steinem. Ha logrado, entre otros, el Penney-Missouri Journalism Award (1970), el Women's Sports Journalism Award (2004) y el Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award (EEUU., 2015).

Doctora honoraria por varias universidades, ha sido reconocida con el primer doctorado en Justicia Humana del Simmons College (EE.UU., 1973), el National Gay Rights Advocates Award y el Eleanor Roosevelt Val-Kill Medal Award (2013).

Además, en 1993 fue incluida en el National Women's Hall of Fame y en 2000 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó entre sus Leyendas Vivas. En 2013, Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad. La Universidad Rutgers creó en 2017 la Gloria Steinem Endowed Chair in Media, Culture and Feminist Studies. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, proclamó el 31 de marzo de 2019 como Día de Gloria Steinem.