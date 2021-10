Giner espera que las "discrepancias" entre Compromís y PSPV por los presupuestos no afecten a la recuperación

Según ha indicado la formación en un comunicado, el alcalde, Joan Ribó, ya avanzó algunos datos hace un mes y nosotros nos ofrecimos a dialogar, pero seguimos sin respuesta, la semana pasada el grupo socialista en fase congresual expuso los de sus delegaciones, ahora Ribó avanza un poco más del presupuesto y ahora solo falta que el grupo de Compromís diga algo de sus áreas".

"Ribó ha avanzado hoy que los presupuestos municipales para el 2022 alcanzan los 980 millones de euros, y nos vuelve a recordar que incorporan ocho millones de euros de la reclamación del pago del IVA del 2017, pero se olvida de incluir a los organismos autónomos. En septiembre, Ribó adelantó las líneas fundamentales de las políticas municipales del 2022 y, además, apuntaba un crecimiento del presupuesto de 955 millones de euros. Mientras, el grupo socialista, por su parte, anunció la semana pasada las líneas de sus delegaciones. Ahora solo nos falta, que el grupo Compromís nos detalle los gastos de sus delegaciones, lo que podría suponer que este año no habrá presentación conjunta. Me pregunto qué nos contarán", ha explicado el portavoz de Cs.

Giner ha manifestado que "no entendemos cómo, en un asunto tan primordial como es la elaboración de los presupuestos municipales, no existe concordia y entendimiento entre un equipo de Gobierno formado por varios partidos y no solo el PSOE y Compromís, sino por todas las formaciones que integran éste último, lo que demuestra que prevalecen sus propios intereses partidistas por encima de los valencianos".

"Lo que deberían hacer tanto Compromís como el PSOE es cumplir con sus propios presupuestos porque, a dos meses de acabar el año, aún quedan 112 millones por invertir en los barrios y el nivel de ejecución es muy bajo. A este paso claro que será histórico porque el remanente de dinero sin gastar lo será", ha añadido.

Finalmente, el portavoz de la formación ha indicado que "lo que queremos es que nos expliquen los presupuestos municipales de 2022 detallados y por partidas y que se dejen de enfrentamientos entre ellos que es lo que, hasta ahora, estamos viendo. Lamentamos que además no nos haya respondido a nuestra propuesta de diálogo sobre los presupuestos que les planteamos hace un mes".