'Los pazos de Ulloa' arriba al Teatre Principal reconvertida en "una rave salvatge"

Un solar abandonat, una festa a la intempèrie i sis jóvens amb el cor bombant emocions poderoses, en lluita contra un entorn salvatge. Aquest són els ingredients d''Ulloa', la revisió contemporània de la novel·la d'Emilia Pardo Bazán 'Los pazos de Ulloa' que arriba aquesta setmana al Teatre Principal de València.

Es tracta d'una producció a càrrec de la companyia La Joven que es pot gaudir aquest divendres (19:00), dissabte (19:00) i diumenge (18:00) a l'escenari del Principal gràcies a l'Escalante, el centre d'arts escèniques de la Diputació de València, després de la seua estrena d'aquest any a Madrid.

Escrita per Irma Correa i dirigida per José Luis Arellano, 'Ulloa' és una proposta de teatre juvenil que interpel·la al públic amb el cor i els budells. Recomanada per a espectadors majors de 15 anys, el muntatge condueix al clàssic amb "un pressentiment nou, un rugit atroç", en paraules de l'autora.

En la trama apareix Nucha, la dona que al text de Pardo Bazán viu un malson en la inhòspita casa gallega del marqués amb qui es casa i que ara es troba en un context diferent: una 'rave'.

La protagonista és una dona del XXI subjecta a aquestes lleis animals i ancestrals, que "lluitarà per a desprendre's d'elles en un combat moral, psicològic i carnal". Pedro, Julián, Tabo, Sabela i Jessy completen l'elenc de personatges que actualitzen els rols de la novel·la naturalista del XIX i que mostren la desesperació d'uns éssers humans amb "l'únic propòsit de sentir-se volguts sobre la terra".

Amb aquesta proposta, l'Escalante inaugura la temporada d'Escena Joven, el cicle dirigit a públic adolescent que aposta per acompanyar en el camí als xiquets que van tindre la seua primera experiència teatral en aquest espai, ressalta en un comunicat la diputada de Teatres, Glòria Tello.

Altres títols del cicle programats aquesta temporada són 'El perro (mutante)' de Lope de Vega, obra d'Emma Lobo, 'L'abraçada dels cucs' de Cactus Teatre i 'Migrare' de Maduixa Teatre.

Després de les funcions per al públic general, 'Ulloa' es representa per a alumnes de diverses escoles el dilluns, dimarts i dimecres de la pròxima setmana. Les entrades estan disponibles en la web de l'Escalante.