PGE.- PP critica que los presupuestos de 2022 "evidencian que la provincia es un cero a la izquierda para el PSOE"

En materia de infraestructuras, el Gobierno de Sánchez "impone en estos presupuestos el aislamiento a la provincia", según ha advertido Requena a través de un comunicado, en el que ha señalado que "el Gobierno cree ni quiere la A-32". "Es una carretera que de la mano del PSOE nunca se va a terminar" y muestra de ello es que solo se ha ejecutado lo que se dejó empezado por el Gobierno del Partido Popular", ha apostillado.

Ha añadido que "han sido más de tres años perdidos con el Gobierno de Pedro Sánchez, que sentencia a muerte la A-32, pues en los presupuestos no hay nada para la ejecución de obras en los próximos años, cero euros para 2023, 2024, 2025, desde Villanueva del Arzobispo al límite de provincia".

En esta línea, ha señalado que "lo mismo ocurre con tramos en la provincia de Albacete; además, el semienlace de Baeza está en una situación idéntica, una infraestructura que no se ha ejecutado exclusivamente porque el Gobierno no ha querido, con el silencio cómplice del PSOE baezano y jiennense". El diputado popular se ha preguntado "qué ha pasado con el dinero comprometido por el Gobierno del Partido Popular para la continuidad sin paradas ni retrasos de la A-32".

El dirigente popular ha mantenido que si la A-32 ha sido totalmente paralizada, "ni qué decir tiene lo que ha ocurrido con la A-81 de la mano del PSOE". Esta autovía, "tan necesaria igualmente para las comunicaciones de nuestra provincia", ha sido "guardada en un cajón bajo tres candados", ha remarcado.

"No hay ni rastro de la A-81 en los presupuestos y los socialistas jiennenses no dicen absolutamente nada, pero cuando era el PP el que elaboraba los presupuestos con el poco dinero que el PSOE había dejado en las arcas, sí que se aliaban para hacer campañas en torno a la A-81", ha añadido, manifestando que "lo que es evidente que tanto la A-81 como la A-32 no verán la luz mientras Sánchez siga al frente de este país".

Ha explicado en su balance que "no son mejores las previsiones de inversión en Agricultura y riego", detallando que "un año más vuelve a presupuestarse inversión en riego en la Comunidad de Regantes de Pozo Alcón, una obra que estaba presupuestada en 2021 y que no se ha ejecutado".

Así, ha recalcado que "tampoco se recoge la inversión para los riegos de la presa de Siles". "Una vez que la Junta de Andalucía delimitó la zona regable toca que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica, impulsen las conducciones para poder regar en la Comarca de Segura pero tampoco está en los planes del PSOE", ha sentenciado.

Requena ha señalado que "mientras se ve como hay provincias que suben considerablemente los presupuestos, para Jaén bajan respecto al año pasado un 8,7% en total", y ha destacado que "la mayoría de partidas presupuestadas para 2022 son las mismas que en 2021, por lo que no hay nada nuevo previsto". "Así, mientras este gobierno fríe a impuestos, en una obsesión clara contra la agricultura, como las subidas a los envases de aceite de oliva, las subidas de combustibles y especialmente el gasoil, subidas del precio de la luz, tan importantes para la industria agroalimentaria y para los regadíos, se ve como Jaén, paso a paso, es cada vez más olvidada por el PSOE", ha apostillado.

Ha precisado que, ante este panorama, "es insultante ver a los socialistas jiennenses sacándose fotitos y alardeando de sus cargos en la ejecutiva nacional del PSOE pero no ponen el grito en el cielo ante la miseria que estos presupuestos son para la provincia de Jaén".

"Es lamentable ver como a los dirigentes del PSOE de Jaén solo les importan sus sillones, siendo capaces incluso de darle tres vueltas a la misma tortilla para tratar de desmentir lo que toda la sociedad jiennense sabe ya y es que Pedro Sánchez nos ha dejado tirados, olvidados y casi enterrados", ha concluido.