Els primers pressupostos participatius de la Generalitat destinen 101,7 milions a 96 projectes de la ciutadania

La majoria dels projectes se centren en rehabilitació i recuperació de patrimoni cultural i de vivenda pública i temes relacionats amb la cultura i l'educació. La sostenibilitat i medi ambient és la tercera temàtica més repetida, seguida d'accions en matèria de participació, cooperació i qualitat democràtica, i la cinquena es refereix a iniciatives relacionades amb inclusió.

Criteris com la despoblació o el menor índex de riquesa de la zona han sigut tinguts en compte a l'hora de prioritzar projectes, que en un 70% són de caràcter comarcal i es porten més de 67,2 milions d'euros. El 30% restant és per a 23 projectes d'àmbit autonòmic, que obtenen 34,5 milions d'euros.

Així ho han explicat aquest dilluns el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, en roda de premsa per a donar a conéixer els resultats d'aquest 'projecte pilot', tota una "fita històrica" en matèria de participació per a "implicar i donar veu a la ciutadania en la presa de decisions", han ressaltat.

En total 24.548 persones ha participat directament en la presentació dels projectes, encara que fins el 50.875 s'han inscrit per a seguir l'evolució de les propostes en la plataforma habilitada a aquest efecte. La majoria procedeixen de les zones més despoblades.

Per edats, el 21% es correspon amb joves d'entre 16 i 34 anys; el 52% són adults d'entre 35 i 54 anys, mentre que el grup de persones entre 55 i 74 anys suposa un 23% de la participació total i el col·lectiu de més de 75 anys concentra l'1,9%.

Per províncies, 16.055 persones han participat a València, la qual cosa suposa un 65%, seguida d'Alacant amb 6.076 persones que representa un 24% i de Castelló, província en la qual han participat 2.513 persones, amb un 10%.

Quant al gènere, 12.911 dones han participat, la qual cosa suposa un 53% del total, mentisques que 11.417 hòmens s'han implicat en aquest procés, la qual cosa representa un 46% i 1% s'engloba en uns altres.

Pel que fa a entitats, un total de 32 han participat en la presentació de propostes, en concret amb 127, de les quals 10 ha resultat seleccionades. Així, en la seua majoria han sigut els ciutadans i ciutadanes de forma individual els qui han fet la majoria de les propostes.

Inicialment, es van presentar fins a 874 projectes, dels quals més de 600 es consideració viables i van passar a la fase d'avals, però dos de cada tres no van superar aquesta fase.

Al principi es demanaven 300 suports per als projectes de caràcter autonòmic, 200 per a les comarques de l'Horta i del sud, 150 per a les comarques centrals, 100 per a les comarques del Sud del Turia i les comarques de la Costera del nord i 50 per a les d'interior i de l'interior del nord, encara que després es va fer una rebaixa del 50% per a poder ampliar les propostes que tiraren avant.

PROJECTES COMARCALS I AUTONÒMICS

Dels 96 projectes guanyadors, les Comarques de l'Horta compten amb 21.561.518 euros i 18 propostes; les Comarques del Sud disposen de 6.251.000 i 9 iniciatives; 7.966.000 corresponen a les 14 accions que es realitzaran en les Comarques Centrals; els 6 projectes de les Comarques del Xúquer-Túria sumen 14.958.000 euros; 7.030.000 són per a 5 iniciatives de les Comarques Costaneres del Nord; 3.740.000 engloben les 6 propostes de les Comarques de l'Interior; i 5.695.030 corresponen als 15 projectes que s'executaran a les de l'Interior del Nord.

Del volum total de recursos destinats a les propostes guanyadores, més de 101,7 milions, 26.067.030 s'engloben en l'àrea d'Agricultura i Medi ambient; 27.726.518 es vinculen a Educació i Cultura; 16.800.000 es destinen a iniciatives de Sanitat; 14.190.000 a polítiques de Vivenda; 60.000 euros pertanyen a l'àmbit d'Hisenda; 9.880.000 s'orienten a Igualtat; 4.573.000 a accions relacionades amb Participació Ciutadana i Memòria Democràtica; 2.232.000 a Política Territorial; seguides d'Economia, amb 118.000 euros, Presidència amb 120.000 i Innovació amb 18.000 euros.

Entre les propostes, la consellera de Transparancia ha destacat algunes de les més elevades quant a inversió en cada àmbit. En concret ha fet referencia la creació de vivenda pública en les comarques centrals; una planta de compostatge en les comarques costaneres del nord; l'adquisició i reforma del Cine Ideal per a seu de la Filmoteca a Alacant a les comarques del sud; adquisició i reforma del Real Monestir de Santa Maria D'Aigües Vives en les comarques del Xúquer-Túria; la rehabilitació de la xarxa de camins rurals i parc públic de vivendes en les comarques de l'interior o la inversió per a recuperar l'Albufera i per a un alberg juvenil a les comarques de l'Horta.

En l'àmbit autonòmic destaca el projecte sanitari per a la visita d'especialistes en totes les comarques, que aconsegueix els 15 milions d'euros.

Els departaments d'Agricultura i Educació portaran avant tots els projectes votats per la ciutadania malgrat superar el límit d'un màxim del 20% del crèdit total disponible per a l'execució de projectes en cada conselleria, tal com arreplega la resolució de la consellera que publica els resultats finals.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT D'EXPERTS I CIUTADANIA

Amb la publicació dels projectes i la quantia assignada als pressupostos participatius es dona a conéixer a la ciutadania el resultat final d'un procés amb caràcter vinculant.

Posteriorment, es realitzarà un seguiment i control de les iniciatives aprovades, a partir de la seua incorporació en el projecte de Pressupostos de la Generalitat de 2022 i fins a l'execució de les mateixes. Per a açò es crearà una comissió d'experts i ciutadania en la qual estaran les universitats, la xarxa governança participativa municipal i el consell de participació.

Aquesta comissió valorarà els resultats, seguirà la seua execució i estudiarà possibles millores a l'hora de plantejar els pressupostos participatius de l'any que ve. Tota la informació es pot consultar a través del portal 'GVA Participa'.