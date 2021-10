Carlota Corredera desmiente que vaya a ir a declarar al juicio de Rocío Flores contra la productora de la docuserie

Carlota Corredera es uno de los rostros de Telecinco más vinculados a Rocío Carrasco, pues fue la presentadora de su famosa docuserie. Sin embargo, parece que no será una de las testigos que acudirá a declarar en el juicio por la demanda de Rocío Flores contra la productora.

La hija de Antonio David ha demandado a La Fábrica de la Tele -productora también de Sálvame- por "una invasión a su intimidad personal y familiar" al mostrar en uno de los episodios la sentencia que la condenaba como "autora responsable de un delito de maltrato habitual" contra su madre.

Por ello, el 21 de octubre, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, fundadores de la productora, se sentarán en el banquillo por el caso. Pero, según informó La Razón, también lo harían como testigos Menchu Álvarez (directora de contenidos de La Fábrica de la Tele), Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, aunque la gallega ha desmentido esta información.

"Yo no tengo que ir a declarar el 21 de octubre. O sea, es que de verdad, se dan unas informaciones... Creo que hay que ser superprecavidos, porque creo que es lo correcto", declaró a los reporteros de Europa Press. "De verdad, yo no tengo ni idea de lo que ha pasado con Gloria Camila ni con Rocío".

Carlota: "No tengo que ir a declarar el 21 de octubre. Hay que ser cuidadoso con las informaciones. Me han llegado fotos del rodaje de Rocío en Chipiona. Aún no me han confirmado que presente la 2a temporada".Esperamos que así sea, no podría ser otra persona💜💜💜 #APOYOROCIO18O pic.twitter.com/cImhUqnv0n — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) October 18, 2021

"Está todo el mundo muy tenso con este tema. Yo lo entiendo porque es verdad que funciona muy bien, y todo el mundo está muy pendiente de lo que está relacionado con Rocío [Carrasco]", añadió. "Sé que ha empezado a grabar la serie, ella misma lo anunció. Sé que han estado en Chipiona, me han llegado fotos, pero no puedo contar nada más".

"A mí no me han confirmado que vaya a ser la presentadora... En la tele no se puede dar por hecho nada. Pero me gustaría", aseguró. "Hay gente que me dice: 'qué valiente, que te vas a meter otra vez'. No es una cuestión de valentía, con el miedo no vamos a ninguna parte".

"Este ha sido un año más importante profesionalmente [...] Me ha costado un desgaste muy fuerte, pero lo volvería a hacer, porque por encima de todo están las víctimas de violencia de género. Apoyándolas a ellas, mi desgaste siempre será en positivo", concluyó la presentadora.