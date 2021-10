​Nueva agresión a un policía en Zaragoza: acaba en el hospital por pedirle que se levantara del suelo para poder aparcar

Un policía fue brutalmente agredido en Zaragoza, el pasado 12 de octubre, tras pedirle a un hombre que se levantara del suelo para que pudiese aparcar su coche en una plaza situada en la calle Embarcadero, en el barrio de Casablanca.

Según relata el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en su cuenta de Twitter, el agente "se identificó como policía para apaciguar los ánimos", ya que se encontraba fuera de servicio, pero en vez de sosegar la situación, fue a más.

"El resultado fue una agresión brutal", aseguran en el tuit, en el que adjuntan una fotografía del agredido. Según cuenta a Heraldo de Aragón, el hombre "golpeó el retrovisor y me lanzó una patada a la puerta del coche. Me quedé perplejo, porque todo vale mucho dinero, y me bajé para preguntarle por qué había hecho eso y que se lo había pedido por favor"

Añade que, entonces, fue cuando comenzó la agresión. "Empezó a decirme que él hacía lo que le daba la gana y me lanzó un puñetazo que logré esquivar", explica.

Otra agresión en #Zaragoza a un #PolicíaNacional

Le pidió a un hombre que se apartase para aparcar, el cual pateo el coche

Nuestro compañero se identificó como #Policia para apaciguar los ánimos

Y el resultado fue una agresión brutal

"En ese momento saqué la placa", relata, "le dije que era policía y le pedí que viniera conmigo a hablar. Él me pegó un manotazo y tiró la placa", explica. El policía admite su "fallo" porque lo perdió de vista al agacharse a recogerla, y fue cuando el agresor aprovechó para empujarle.

"Me tiró patas arriba y cuando me giré para levantarme y estaba a tres palmos del suelo, me metió un patadón en toda la cara", explica.

Desde el sindicato aseguran que se personarán como acusación particular en la denuncia al agresor del agente zaragozano, detenido poco después de la agresión. El hombre quedó en libertad pendiente del juicio después de declarar ante el juez.

Dos agresiones a policías en Zaragoza

Durante el fin de semana, hubo otra agresión a un agente de policía en Zaragoza, pero esta vez en un autobús. El agente le pidió a un hombre que se pusiera la mascarilla, y este le increpó para después agredirle.

Según cuenta Heraldo de Aragón, los pasajeros le increparon su actitud, y todo empeoró cuando el policía se identificó como tal.

El agresor le dijo que "si tienes cojones pégame ahora". El agente se mantuvo calmado, pero fue entonces cuando el agresor aprovechó para echársele encima y darle puñetazos en la cara y patadas.