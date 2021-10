Coco Comín recula por sus acusaciones a 'OT' pero ahora carga contra Risto: "Se volvió loco y empezó a atacarnos"

La productora y coreógrafa Coco Comín dio la campanada hace unos días cuando acusó al concurso Operación Triunfo de manipular las nominaciones y expulsiones de los concursantes: "Te dicen a quién eliminar antes de ver la actuación", dijo la que fue jurado de OT.

Tinet Rubira, director de Gestmusic, productora responsable de OT, desmintió esas acusaciones: "Evidentemente las cosas no son como las cuenta [...] un concurso TAN fraudulento yo no me presto a ser jurado dos temporadas y después seguir trabajando en la productora", decía el responsable.

Ahora, Coco Comín se ha retractado de sus palabras o cuando menos, las ha matizado en el programa 8maniacs de 8TV. "No he hablado con Tinet Rubira desde entonces para que este tema se corte. No hice esas declaraciones. A veces hablo off the record con algún periodista que me pregunta, pero eso nunca lo he dicho oficialmente", aclaraba.

"No es un secreto para nadie que los programas de televisión deben obtener audiencia, cueste lo que cueste. No estoy revelando nada que nadie sepa", explicaba, sin llegar a negar las palabras que se le atribuyeron.

Pero la coreógrafa sí aprovechó para volver a sembrar vientos, esta vez atacando al que fue su compañero en el jurado de OT, Risto Mejide, allá por 2009.

"Tuve la mala suerte de que el primer año fue maravilloso y el segundo año de programa un compañero del jurado en concreto se volvió loco y empezó a atacarnos a todos", decía sobre el presentador de las gafas de sol.

"Era una persona encantadora, incluso compartíamos camerino, nos lo pasábamos bien, pero de repente todo cambió", explicaba sobre el supuesto comportamiento de Risto con sus compañeros.