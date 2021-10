Un ciclo de proyecciones "celebrará la pujanza" del cine documental valenciano en la Sala SGAE

El programa, que se podrá disfrutar en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia, se abrirá el martes 26 de octubre con 'Experimento Stuka', de Pepe Andreu y Rafa Molés, seguirá el jueves 4 de noviembre con 'El cuarto reino. El reino de los plásticos', de Adán Aliaga y Àlex Lora, y concluirá el día 9 con 'The mystery of the Pink Flamingo', de Javier Polo. Las proyecciones comenzarán a las 18.00 horas y la entrada es gratuita, previa inscripción obligatoria, según ha informado la fundación en un comunicado.

Dirigido por los cineastas Rafa Molés y Pepe Andreu, que firman también el guion junto a Núria Tirado, 'Experimento Stuka' se alzó en 2018 con el Premio al Mejor Largometraje Documental en la primera edición de los Premios del Audiovisual Valenciano, tras obtener ese mismo año una mención especial en la Sección Miradas al Mejor Largometraje Valenciano en el 2º Festival Internacional de Cine Documental DOCSValència.

La película narra el bombardeo de cuatro pequeños pueblos castellonenses durante la Guerra Civil española. El ataque, que se saldó con 38 muertos, fue resultado de un experimento militar de la Legión Cóndor alemana.

Por otro lado, el alicantino Adán Aliaga y el barcelonés Àlex Lora firman 'El cuarto reino. El reino de los plásticos', una película documental cuyos protagonistas son los habitantes de un centro de reciclaje situado a las afueras de Nueva York y que comparten su decepción por la falsa promesa del sueño americano.

Fue la ganadora en 2019 del galardón al Mejor Largometraje Documental en la segunda edición de los Premios del Audiovisual Valenciano. También triunfó en certámenes como el FICG Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México), Atlanta Film Festival (Estados Unidos) y Euganea Film Festival (Italia), entre otros.

Por último, 'The mystery of the Pink Flamingo', de los valencianos Javier Polo (dirección y guion) y Sixto García (guion), cuenta la investigación que un excéntrico personaje lleva a cabo para intentar desentrañar el extraño fenómeno del flamenco rosa y, a través de testimonios como los del cineasta John Waters o el actor Eduardo Casanova, revelar la poderosa influencia que estas aves tienen en el mundo que nos rodea.

El largometraje se hizo en 2020 con el Premio al Mejor Largometraje en los III Premios del Audiovisual Valenciano. La Acadèmia le otorgó también los galardones a la Mejor Dirección Artística y Mejor Sonido.

Este ciclo de películas documentales galardonadas en los Premios del Audiovisual Valenciano es una iniciativa de la Fundación SGAE y su Consejo Territorial de la Comunitat Valenciana y cuenta con la colaboración de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV).